Mercedes Scápola lloró la pérdida del padre de su hijo, Mariano Castro, con un mensaje desgarrador

Scápola aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante este duro período: “Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”.

“Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”, concluyó.

Despedida de Mércedes Scápola

Cómo fue la última despedida a Mariano Castro

La despedida de Mariano Castro, hermano de Juan Castro, se llevó a cabo este 18 de octubre en un cortejo que partió desde el barrio porteño de Palermo y culminó en el cementerio de la Chacarita. Familiares, amigos y colegas del periodista se reunieron para darle el último adiós en una jornada cargada de emoción, respeto y profundo dolor.

PrimiciasYa estuvo presente en el lugar y pudo retratar algunas imágenes del momento, mostrando la profunda emoción y el respeto con el que familiares, amigos y colegas despidieron a Mariano.

El último adiós a Mariano Castro (1) (1)

Acompañamiento del cajón

Mercedes Morán

Mariano Castro

Luciano Castro

America Servicios funerarios

Las fotos reflejan el clima de dolor y recogimiento que se vivió durante el cortejo fúnebre, en el que no faltaron abrazos, lágrimas y gestos de cariño hacia el periodista y su familia.

RS Fotos