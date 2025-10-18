A24.com

Mercedes Scápola lloró la pérdida del padre de su hijo, Mariano Castro, con un mensaje desgarrador

Mercedes Scápola despidió a su expareja, Mariano Castro, con un conmovedor posteo en sus redes sociales, donde dejó en evidencia la dura lucha que él mantuvo contra la enfermedad que padecía en los últimos años.

18 oct 2025, 21:03
Mercedes Scápola despidió a Mariano Castro, su expareja y padre de León, con un conmovedor posteo que relata todo lo que vivió y luchó durante este último tiempo.

Luego de la última despedida que se realizó el 18 de octubre, Scápola no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar públicamente el profundo dolor que siente por la pérdida de la persona que la acompañó durante diez años y que, además, siempre estuvo presente por su hijo. Por ello, la foto que eligió fue una de padre e hijo, en blanco y negro y frente al mar.

“Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y, al mismo tiempo, el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz, comenzó diciendo en las primeras líneas la actriz, dejando en claro todo lo que le tocó vivir durante los últimos años.

“La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere”, expresó, con una mezcla de tristeza y fortaleza.

Scápola aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante este duro período: “Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”.

Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor, concluyó.

Despedida de Mércedes Scápola

Cómo fue la última despedida a Mariano Castro

La despedida de Mariano Castro, hermano de Juan Castro, se llevó a cabo este 18 de octubre en un cortejo que partió desde el barrio porteño de Palermo y culminó en el cementerio de la Chacarita. Familiares, amigos y colegas del periodista se reunieron para darle el último adiós en una jornada cargada de emoción, respeto y profundo dolor.

PrimiciasYa estuvo presente en el lugar y pudo retratar algunas imágenes del momento, mostrando la profunda emoción y el respeto con el que familiares, amigos y colegas despidieron a Mariano.

El último adiós a Mariano Castro (1) (1)
Acompañamiento del cajón
Mercedes Morán
Mariano Castro
Luciano Castro
America Servicios funerarios

Las fotos reflejan el clima de dolor y recogimiento que se vivió durante el cortejo fúnebre, en el que no faltaron abrazos, lágrimas y gestos de cariño hacia el periodista y su familia.

RS Fotos

     

 

