Cómo estará el clima en el Día de la Madre, según el Servicio Meteorológico Nacional

En San Luis y La Pampa, las máximas podrían alcanzar entre 29°C y 32°C.

En el sudoeste bonaerense se esperan ráfagas intensas de viento.

En Cuyo y el Noroeste, el ambiente será seco y caluroso, con poca nubosidad.

Captura Domingo 19/10.

Tormentas y alerta meteorológica en el norte

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes para el extremo norte del país, especialmente en el noreste argentino (NEA).

Corrientes norte y este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja por tormentas severas.

Se prevén fuertes ráfagas, caída de granizo y acumulados de lluvia significativos, sobre todo al inicio del fin de semana.

Lluvias aisladas en el sur

El clima será más inestable en la Patagonia austral.

En Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande) se esperan lloviznas y lluvias aisladas.

Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 17°C, con viento moderado a fuerte del oeste.

Alertas activas a nivel nacional

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en la franja central del país, mientras que las tormentas más intensas se concentrarán en el norte.

Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional para conocer los cambios de último momento.

En resumen, el Día de la Madre 2025 se perfila con buen clima en el centro y sur del país, ideal para celebraciones al aire libre, aunque el norte argentino deberá estar atento a las tormentas y alertas meteorológicas vigentes.