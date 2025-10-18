En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Clima
Servicio Meteorológico Nacional
Tiempo

Cómo estará el clima en el Día de la Madre, según el Servicio Meteorológico Nacional

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se prevé un domingo templado y estable, ideal para encuentros al aire libre.

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. (Foto: archivo)

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. (Foto: archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored publicaron un informe especial con el pronóstico para el Día de la Madre 2025, que se celebra este domingo 19 de octubre. En gran parte del país se esperan condiciones agradables y templadas, aunque el norte argentino podría tener lluvias y tormentas durante la jornada.

Leé también Se viene el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana
Se viene el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana. 

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se prevé un domingo templado y estable, ideal para encuentros al aire libre:

  • Cielo: parcialmente nublado.
  • Temperatura mínima: 12°C, con una mañana fresca.
  • Temperatura máxima: 22°C, con una tarde muy agradable.
  • Lluvias: no se esperan precipitaciones.

El SMN adelantó que será una jornada perfecta para reuniones familiares y actividades al aire libre.

Vientos fuertes y calor en el centro y oeste del país

Las provincias del centro y oeste argentino tendrán un marcado aumento de temperatura debido a un fuerte viento norte.

  • En San Luis y La Pampa, las máximas podrían alcanzar entre 29°C y 32°C.
  • En el sudoeste bonaerense se esperan ráfagas intensas de viento.
  • En Cuyo y el Noroeste, el ambiente será seco y caluroso, con poca nubosidad.
Captura
Domingo 19/10.&nbsp;

Domingo 19/10.

Tormentas y alerta meteorológica en el norte

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes para el extremo norte del país, especialmente en el noreste argentino (NEA).

  • Corrientes norte y este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja por tormentas severas.
  • Se prevén fuertes ráfagas, caída de granizo y acumulados de lluvia significativos, sobre todo al inicio del fin de semana.

Lluvias aisladas en el sur

El clima será más inestable en la Patagonia austral.

  • En Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande) se esperan lloviznas y lluvias aisladas.
  • Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 17°C, con viento moderado a fuerte del oeste.

Alertas activas a nivel nacional

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en la franja central del país, mientras que las tormentas más intensas se concentrarán en el norte.

Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional para conocer los cambios de último momento.

En resumen, el Día de la Madre 2025 se perfila con buen clima en el centro y sur del país, ideal para celebraciones al aire libre, aunque el norte argentino deberá estar atento a las tormentas y alertas meteorológicas vigentes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Clima Servicio Meteorológico Nacional Día de la Madre
Notas relacionadas
Cánticos, banderas y clima de felicidad frente al departamento de Cristina Kirchner
ALERTA por tormentas fuertes y granizo: el clima para el Día de la Primavera
¿Lluvias? Cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país este fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar