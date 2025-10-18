En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
La Libertad Avanza
En campaña

Diego Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt: "No estoy de acuerdo"

El candidato a diputado por LLA puntualizó el objetivo del bloque libertario. “Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia”, sostuvo.

A una semana de las elecciones legislativas nacionales, Diego Santilli, principal candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, delineó los ejes centrales de su campaña y definió el objetivo clave del espacio libertario de cara al 26 de octubre. Además, se refirió a la polémica frase de su compañera Karen Reichardt, quien calificó al kirchnerismo como una “enfermedad mental”.

En diálogo con Radio Mitre, Santilli fue claro sobre la meta del bloque: “Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia para que el Presidente pueda tener una elección nacional que nos permita ganar”.

El dirigente explicó que el desafío principal es fortalecer el resultado de Javier Milei en Buenos Aires para consolidar el rumbo político del Gobierno. “De esta manera se pueden llevar adelante las reformas estructurales que él planteó. Es el único espacio que ha presentado las propuestas arriba de la mesa”, sostuvo.

Santilli también destacó los ejes de campaña que impulsará en el tramo final: “Tenemos que tener una política contundente en seguridad. También la gente pide medidas para las pymes y comerciantes, que no soportan más la presión fiscal. Pagan tantos impuestos que no aguantan más”.

Durante su visita a Tres de Febrero, el propio Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Santilli.

Durante su visita a Tres de Febrero, el propio Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Santilli, buscando consolidar el voto libertario en el principal distrito electoral del país.

Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt

Consultado sobre la declaración de su compañera Karen Reichardt, quien en un spot de campaña afirmó que el kirchnerismo es una “enfermedad mental”, Santilli tomó distancia: “Me parece desafortunada esa expresión. No estoy de acuerdo”, aclaró.

De esta manera, el candidato de La Libertad Avanza buscó bajar el tono a la controversia y concentrar su discurso en los temas económicos y de seguridad que marcan el pulso de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

