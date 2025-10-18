Diego Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt: "No estoy de acuerdo"

G3gAiEmW0AAAT2P Durante su visita a Tres de Febrero, el propio Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Santilli.

Durante su visita a Tres de Febrero, el propio Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Santilli, buscando consolidar el voto libertario en el principal distrito electoral del país.

Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt

Consultado sobre la declaración de su compañera Karen Reichardt, quien en un spot de campaña afirmó que el kirchnerismo es una “enfermedad mental”, Santilli tomó distancia: “Me parece desafortunada esa expresión. No estoy de acuerdo”, aclaró.

De esta manera, el candidato de La Libertad Avanza buscó bajar el tono a la controversia y concentrar su discurso en los temas económicos y de seguridad que marcan el pulso de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.