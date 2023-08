Javier Milei y Sergio Massa se pelean por el voto de Juntos por el Cambio y buscan licuar a Bullrich

Según pudo saber A24.com de fuentes libertarias, Milei, convocó a Mauricio Macri a su hipotético gobierno como un embajador internacional para generar ruido y dividir a los dirigentes y a los votantes de Juntos por el Cambio. Pero el ex presidente rechazó la invitación y reafirmó su apoyo a Patricia Bullrich.

Dos días despues, el ministro de Economía, Sergio Massa, que este martes viajará a Washington a firmar el desembolso de 8000 millones de dólares para agosto, convocó a un “gobierno de unidad” a los sectores de Rodríguez Larreta, que se enfrentó con Bullrich en las PASO del 13 de agosto, a los radicales y a los independientes moderados.

JxC no se romperá, pero ve una maniobra de Massa y Milei para dividirlos

Según confiaron a A24.com fuentes del larretismo y del radicalismo, no hay chances de conformar un gobierno o una alianza con Massa y todos apoyarán a Bullrich. Pero todos los dirigentes de Juntos por el Cambio entrevieron una maniobra en pinzas de Milei y de Massa para generar ruidos internos y sembrar divisiones que pudieran captar votos.

Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, Morales y Petri.jpg

Milei considera que si incorpora a Macri a su equipo, le quitaría votos duros, halcones, a Bullrich y generaría un cimbronazo entre los radicales, la Coalición Cívica y el larretismo. Ayer el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reafirmó su pertenencia a Juntos y su apoyo a la candidatura de Bullrich. La jefa y ex diputada de la CC, Elisa Carrió, también avala ese apoyo.

Massa evalúa que si logra sumar votos moderados a su proyecto, descontentos con Bullrich y temerosos de Milei, también lograría desarmar Juntos por el Cambio. Milei y Massa son aliados tácticos. Según trascendió en estas horas, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, que milita para Massa, estuvo sondeando a allegados a Rodríguez Larreta, pero se llevó un rechazo como respuesta a la invitación.

La mesa de decisiones políticas liderada por Carlos Kikuchi

Fuentes cercanas a los libertarios, señalaron que detrás de estas ideas de Milei, que vinculan lo político con lo comunicacional, hay una mesa conformada por el operador Carlos Kikuchi que está muy cerca del ex periodista, ex jefe de inteligencia (Ex SIDE) y escritor Juan Bautista “Tata” Yofre. Si bien éste niega que trabaja para Milei, aseguran cerca suyo que tiene diálogo fluido y que tiene familiares que apoyan al candidato libertario. En su cuenta de Twitter, Yofre postea mensajes de apoyo moral a Milei.

Carlos Kikuchi y Javier Milei.webp

También circuló la información en las últimas horas de que Yofre podría recalar en la Agencia Federal de Inteligencia, pero sus allegados aseguran que por su edad no tiene interés, aunque puede ser un hombre de consulta. Y no se descarta que el propio Kikuchi pueda ser un hombre clave de la futura inteligencia y de la futura comunicación de Milei.

En ese sentido, el último gran golpe comunicacional de Milei fue su nuevo romance con la actriz, comediante e imitadora Fátima Florez, lo cual puede ser muy oportuno para mostrar al candidato con una pareja estable, siempre bien visto por el electorado a la hora de elegir Presidente.

Bullrich y Larreta cierran filas y ella rearma la campaña

En las filas de Bullrich, en tanto, niegan que Rodríguez Larreta le haya exigido el 40% de los cargos en un futuro gobierno nacional para integrar sus equipos a la campaña. Bullrich rearma su campaña con mensajes más concretos y contundentes sobre su futuro programa de gobierno.

En busca del voto joven, que Milei parece haber conquistado, Bullrich hizo un video de Tik Tok en donde los convoca: “Les queremos pedir a todos, sobre todo a los jovenes que nos manden ideas. Queremos que la Argentina sea el lugar donde ustedes puedan realizar sus ideas”.

También, Bullrich planteó como estrategia la necesidad de “ganar la provincia de Buenos Aires”. Allí, el gobernador Axel Kicillof (Unión por la Patria) obtuvo 36% de los votos, Néstor Grindetti (Juntos) el 33% y Carolina Píparo (La Libertad Avanza) el 24%. Grindetti quedó a 4 puntos de ganar la provincia y Piparo a 13 puntos.

Nestro Grindetti y Patricia Bullrich.webp La precandidata del PRO Patricia Bullrich puso a Néstor Grindetti por delante de Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre para competir en la provincia de Buenos Aires.

Si Bullrich logra entusiasmar a los bonaerenses con una epopeya para ganarle a Kicillof, por la estrechez de la diferencia, estima que muchos votantes podrían arrastrar a la boleta de Grindetti y a la de Bullrich "para terminar con el kirchnerismo". El problema es si Milei se transforma en un huracán electoral que empuje hacia arriba a Píparo.

Hablan de un acuerdo en Buenos Aires contra Kicillof, pero Milei se opone

En los últimos días, Piparo insinuó la posibilidad de convencer a Grindetti de bajar su candidatura y hacer un acuerdo entre ambos. Pero Ramiro Marra la llamó para cortar de cuajo esa iniciativa. Ningún acuerdo , dice Milei. Marra es la mano derecha de Milei y de Eugenio Casielles, operador porteño de La Libertad Avanza, y ambos militaron en Consenso Federal, con ex lavagnistas y ex massistas.

Cerca de Píparo hay quienes quieren seguir hablando de un acuerdo con Juntos por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. “No podemos dejar que gane Kicillof y que luego nos culpen a todos de dejar pasar a Kicillof”, señalaron a A24.com fuentes allegadas a la candidata a gobernadora. Es posible que este debate crezca en las próximas semanas al calor de la campaña electoral.

Bullrich quiere ganar la seguidilla de provincias: Santa Fe, Chaco y Mendoza

El otro gran vector que persigue Patricia Bullrich es ganar las gobernaciones de las provincias de Santa Fe (10 de septiembre), Chaco (17 de septiembre) y de Mendoza (24 de septiembre), con los candidatos propios, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, y Alfredo Cornejo, respectivamente. El plan es mostrar una seguidilla de triunfos antes del 22 de octubre.

Con esas provincias Bullrich podrá conformar un mapa con gobernadores amigos, además de esas provincias, en Jujuy, Corrientes, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Neuquén. El 22 de octubre se definirán la Ciudad, Buenos Aires y Entre Ríos.

También Bullrich endurecerá su discurso, afinará las propuestas para bajarlas a la tierra, y también sacará a la cancha a los economistas de sus equipos, Luciano Laspina y Carlos Melconian, para explicar bien los proyectos económicos y empardar el discurso económico de Milei.

De este modo, Bullrich quiere romper con la polarización.

La estrategia de división de Milei fue mutando con el tiempo

Ambos candidatos especulan que podrán captar a los votantes de Juntos por el Cambio si estos quedaran sin su candidata en la segunda vuelta. Massa piensa que es más facil seducir a los votantes de Juntos que a los de Milei y éste piensa lo mismo: es más accesible el electorado opositor que el kirchnerista. Ambos quieren pescar en la misma laguna de votos.

Antes de las PASO, Milei también practicó esta estrategia de división cuando elogiaba a Bullrich y a Macri, de quienes decía que tenía buena relación, y atacaba con furia a Horacio Rodríguez Larreta, al radicalismo y a la Coalición Cívica.

Alentaba de ese modo la división entre larretistas y Bullrich. Ahora Larreta quedó fuera de la pelea y perdió las PASO y Milei comenzó a denostar a Bullrich y a elogiar a Macri para darle el “abrazo de oso”. Por su parte, en el bullrichismo buscan desarticular las propuestas de Milei como irrealizables y mostrarlo como un “salto al vacío y sin red”.

Los límites políticos de las propuestas de Milei

La propuesta de “dolarización” adolece de grandes lagunas. Tanto Milei como sus economistas Emilio Ocampo y Darío Epstein se contradicen entre sí respecto de los plazos de aplicación de la dolarización. Epstein dijo que hay que esperar a que haya dólares y Ocampo la dio como inmediata, mientras que Milei habló de dos años, pero hace dos años decía que era inviable e inconveniente.

Bullrich y sus economistas dirán que la dolarización es un corset que impide a la economía hacer frente a la demanda de dinero con el crecimiento de la actividad y que la única manera de obtener dólares sería a través de las exportaciones y la colocación de deuda, que terminaría en nuevas crisis. Por lo tanto, lo principal es bajar el déficit y la emisión.

También Bullrich y sus expertos internacionales señalaron que la ruptura con el Mercosur y con Brasil es inconstitucional e inconveniente, porque el 15% de las exportaciones de la Argentina van a Brasil y que todos los productos intramercosur tendrían aranceles. Tambien impediría la apertura al comercio con el mundo y firmar el tratado Mercosur – Unión Europea. Tambien rechazaron la ruptura de relaciones con China, al que Milei calificó de “país comunista”. Señalaron que el 95% de las exportaciones de soja van a ese país.

Además, también plantean que la política de vouchers para las escuelas provinciales y municipales son impracticables porque tiene que pasar por las legislaturas de las provincias que son las que tienen jurisdicción y no la Nacion. “Cómo va a tener mayoría en las legislaturas. Sus reformas requieren institucionalidad que no tiene”, dijo a A24.com un dirigente de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, el cierre del Conicet sería impracticable porque no se podría dejar en la calle a los científicos para recortar sólo un 0,3% del PBI.

Por otra parte, cambiar la ley de coparticipación federal para reducir las transferencias discrecionales a las provincias con unos 8 senadores de 72 y 35 diputados de 257. La Constitución de 1994 dispuso que esa ley debía ser actualizada en 1996 con el consenso de todas las provincias y además del Congreso. Esto nunca ocurrió aun en gobiernos del PJ que tenían hegemonía de gobernadores y legisladores.

La eliminación del impuesto inmobiliario rural, por caso, tampoco sería viable a través del gobierno nacional, porque es competencia de las legislaturas provinciales. Todos esos flancos débiles serán aprovechados por Bullrich que además deberá estructurar una propuesta que enamore a los votantes que no fueron a votar o los que se fueron a pasear con Milei.