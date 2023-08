Las estrategias de Javier Milei y Sergio Massa para llegar a un balotaje y la drástica decisión que debe tomar Patricia Bullrich

En tanto, Bullrich se mostrará como la que impuso el "cambio profundo" en Juntos por el Cambio, pero con institucionalidad, racionalidad, respeto a la ley, independencia de poderes, diputados, senadores, gobernadores e intendentes que puedan gobernar en forma integral.

"Somos una opción de cambio contundente, profundo, pero con equipos para gobernar que están trabajando juntos", dijo Bullrich en declaraciones a TN en la noche del lunes.

BULLRICH.png

Se abrió un nuevo escenario de campaña electoral. Según pudo saber A24.com de fuentes de ambos sectores, Massa considera que puede captar en octubre votos que se le escaparon al peronismo en todo el país y votos del derrotado ex precandidato de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta que en teoría lo apoyarían para que no gane Milei.

Por su parte, Milei también visualiza un beneficio en confrontar con Massa para captar a votantes de la candidata ganadora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y convencerlos de que es el mejor vehículo para ganarle a Massa en octubre y luego pasar al balotaje en contra del tigrense.

Milei y Massa tiene un objetivo común: “correr” de la pelea a Patricia Bullrich, porque consideran que pueden beneficiarse así en una segunda vuelta entre ambos el 19 de noviembre. Massa considera que el miedo a Milei le podría reportar en un eventual balotaje votos de un sector moderado de Juntos, sectores radiales y larretistas. Milei presupone que el miedo a Massa le podría generar en el balotaje el apoyo de votantes duros de Bullrich si tienen que elegir entre él y Massa.

Bullrich apuesta a quienes quieren "un cambio drástico pero racional"

Por su parte, Bullrich está convencida de que si hace una buena campaña, con una acertada estrategia de comunicación, podrá remontar varios puntos con votantes que no fueron a las urnas el domingo de las PASO pero que quieren un cambio drástico, a fondo, pero racional, predecible y con gobernabilidad garantizada, sin un salto al vacío.

“Tenemos que dar con dar con la sintonía fina de esa estrategia de comunicación. Ir a buscar al votante que se fue con Milei porque votó con bronca y convencerlo de que haremos un cambio profundo, no moderado, pero racional”, señaló un allegado al candidato a gobernador Néstor Grindetti, que le ganó la PASO a Diego Santilli.

Tras los festejos por el triunfo en la PASO sobre Rodríguez Larreta, que generó algarabía en el búnker bullrichista, Patricia Bullrich se reunió este lunes con Grindetti y con su equipo más íntimo integrado por su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, Damian Arabia, Hérnán Lombardi, Cristian Ritondo y Sebastián García De Luca.

“También tenemos que buscar a muchos que no fueron a votar por desencanto. Y convencerlos de que no podemos dar un cambio sin gobernabilidad. Si hacemos un buen laburo, campaña, muchos que no fueron a votar lo harán. Teníamos que ganar la interna y la ganamos”, señaló a A24.com un allegado a Arenaza.

Aníbal Fernández expresó la estrategia de la "campaña del miedo" a Milei

milei anibal fernandez.png

En esa reunión se analizó que el Gobierno buscará buscar la “campaña del miedo” polarizando contra Milei. El primer indicio fueron las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que “si Milei hace lo que dice van a tener represión, muertos y sangre”.

Por su parte, Milei contestó que “da lo mismo a quien enfrentemos en el balotaje porque vamos a ganarle a cualquiera”. Allegados a Milei aseguraron que ahora piensan que sumarán más votos desencantados de fuerzas mayoritarias que verán en el economista un candidato ganador y que las dos fuerzas mayoritarias quedaron atrás.

Patricia Bullrich no descarta repetir la estrategia de la remontada del ex presidente Mauricio Macri en 2019, cuando obtuvo 32 puntos en las paso y trepó a 41% en las elecciones generales aunque no le alcanzó para ganar. En ese sentido, podría generar una recorrida por todo el país con un mensaje de cambio profundo, pero con gobernabilidad, en fuertes encuentros multitudinarios y con mística de triunfo.

Massa maniobró en la economía para recibir ayuda del FMI

En medio de estos debates, Massa maniobró sobre la economía y cumplió con algunos requerimientos del Fondo Monetario Internacional para garantizarse el desembolso que finalmente anuncio el organismo de 10.750 millones de dólares entre agosto y noviembre. El ministro devaluó el tipo de cambio oficial en un 22% y lo llevó a 365, más que el valor del dólar agro de las últimas semanas.

También subió la tasa de interés del Banco Central a 118%. De ese modo, ahora admiten en Economía que la inflación podría alcanzar el 12 o 14% en agosto y al mismo tiempo podría haber una tendencia al enfriamiento de la actividad.

Otras variables se dispararon sin control del Gobierno, como el dólar paralelo que terminó en 685 pesos y la abrupta caída de bonos soberanos, que podrían estabilizarse en días, porque quedaron a precios muy baratos.

Bullrich prepara una estrategia de balotaje contra Milei

En la reunion de equipo de Patricia se analizaron los resultados en todo el país. Admitieron algunos que Bullrich esperaba ganarle a Larreta para luego posicionarse en un eventual mano a mano contra Massa y captar el voto útil de Milei si es que este quedaba en tercer lugar.

“Pero ese voto útil ya está desactivado, porque Milei quedó primero. Ahora no será lo mismo ir a un balotaje con Massa que con Milei. Por eso la reunion de hoy fue para evaluar la estrategia de comunicación en la que es ubicará, algo que todavía no está definido, pero somos optimistas”, dijo a A24.com un allegado a uno de los participantes.

“Tenemos que apostar a la mayor participación del electorado tratando de convencer a todos que no hay que dar cambios sin racionalidad. Queremos buscar a los que votaron a Milei o no votaron a nadie y que quieren un cambio pero no habilitar la compra y venta de órganos ni la liquidación del Banco Central”, dijo otro de los participantes. El cambio, racional, aunque no moderado como proponía Larreta. Fino equilibrio.

“Es un enjambre comunicacional que hay que resolver. Hay que hacerlo bien, no es fácil. Es un escenario político nuevo y el Gobierno elegirá confrontar con Milei para poder entrar al balotaje con voto larretista peronista”, agregó un dirigente.

Definen la futura integración de equipos técnicos del larretismo

Bullrich definirá como terciar en la pelea Milei-Massa sin perder terreno. Tambien en esa reunión se definió la futura relacion con el larretismo y cómo integrar los equipos técnicos para mostrar una imagen de unidad y gobernabilidad. Tambien se acordó no subestimar el enojo del electorado y manifestar respeto a ese enojo. La incógnita en el equipo de Bullrich es saber si Milei moderará el discurso para mostrarse más racional o si lo radicalizará para captar a más cantidad de enojados y capitalizar el hartazgo social.

Bullrich irá por el votante racional pero con firmeza en el cambio pero que quiera seguir viviendo en una sociedad y un Estado con cambios pero sin dinamitar todo y con el peligro de que Milei haga peligrar la gobernabilidad. En cambio, Massa queire polarizar con Milei para captar el voto moderado de Juntos por el Cambio y de otros sectores como los votantes del cordobés Juan Schiaretti.

Massa considera que tiene un techo amplio para crecer en octubre

Señalan en el oficialismo que Massa tiene un techo amplio para crecer en votos y apelarán a la actividad de los gobernadores y los intendentes del conurbano bonaerense. La idea de los estrategas de campaña de Massa es plantear la confrontación de Massa contra la irracionalidad. Por eso Aníbal Fernández lo puso en palabras: “Si lo que ellos dicen es lo que van a hacer esto sólo cierra con represión y vuelvo a repetirlo, van a tener muertos y sangre”.

El equipo de Massa difundió un tuit de la dirigente social Mayra Arena en la que planteaba la conveniencia de polarizar contra Milei en un eventual balotaje y hacía fuertes críticas a Patricia Bullrich.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArenaMayraok%2Fstatus%2F1690948613730369536&partner=&hide_thread=false Los números de cambiemos son malos y Bullrich es pésima candidata. Hay que buscar ese balotaje Milei - Massa. Sin amenazar con la derecha porque nadie le estaría teniendo mucho miedo. — Mayra Arena (@ArenaMayraok) August 14, 2023

“El peronismo tiene mucho para crecer y entrar en un balotaje contra Milei que representa la locura”, sostuvo un allegado a Massa. Por eso buscará captar votos racionales que puedan apoyar en octubre a Juntos por el Cambio.

El balotaje no debería ser contra Bullrich porque presumen que los votantes de Milei la apoyarían a ella y entonces es mejor enfrentar a Milei para dividir los votos de Juntos por el Cambio y buscar otros votos del centroizquierda. En ese sentido, hay un final abierto.