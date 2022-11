Y agregó: "No tienen los votos para el quórum y yo no se los voy a dar".

En la misma línea Milei, en diálogo con TN, sostuvo: "Yo no estoy en contra de la suspensión de las PASO, sino de una discusión de la casta. Ellos quieren utilizar una herramienta para torcer la voluntad de la gente. Y eso lo intentó Juntos por el Cambio cuando estaba en el poder, porque todos ellos querían eliminar las PASO. Ahora el kirchnerismo quiere hacer lo mismo".

"No doy quórum. No soy parte de la discusión de la casta. No soy parte de la runfla ladrona de Argentina", concluyó.

Qué quórum necesita el oficialismo para el tratamiento de las PASO en Diputados

diputados.jpeg

Con opiniones divididas dentro del espacio, el Frente de Todos necesita llegar al quórum de 129 diputados para el tratamiento del proyecto de las PASO.

En un escenario favorable, el oficialismo cuenta con 117 votos propios, más otros cuatro del interbloque Provincias Unidas y tres de Córdoba Federal (diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti).

Desde el espacio, de esa manera, deberán trabajar para sumar cinco adhesiones más de las 124 que alcanzaría.

Desde Frente de Izquierda (4), Identidad Bonaerense (3) y los Socialistas (2), ya anunciaron públicamente que no están de acuerdo con cambiar las reglas electorales en esta instancia.