El oficialismo ya no tiene los votos para poder dar de baja las PASO. Ni los votos ni el consenso interno suficiente. No solo Alberto Fernández se opone a dar de baja las internas abiertas; también hubo intendentes que mostraron reparos en la última reunión que se dio en la residencia del gobernador Axel Kicillof. “Con PASO o sin PASO, vamos a hacer lo imposible para no abrir las listas”, reconocieron en el entorno de un importante intendente.