En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Economía
Miami
ESTÁ INHABILITADO EN CABA

El funcionario de Economía que no declaró propiedades en Miami ya había omitido información patrimonial en otro cargo en la Ciudad

Carlos Frugoni fue inhabilitado en la Ciudad de Buenos Aires por omitir su información patrimonial en un cargo anterior, antecedente que se suma a la polémica por no declarar siete propiedades en Miami mientras se encuentra al frente de un área clave del Ministerio de Economía.

Frugoni fue inhabilitado en CABA por omitir información patrimonial. (Foto: archivo).

Frugoni fue inhabilitado en CABA por omitir información patrimonial. (Foto: archivo).

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que el funcionario había sido inhabilitado a ejercer cargos púbicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por no haber presentado la declaración jurada tras su paso por la presidencia de Autopistas Urbana Sociedad Anónima (AUSA), situación similar en la que se encuentra en la actualidad por las siete propiedades de lujo que posee en Miami y tampoco informó.

Leé también "Cometí un error": el funcionario de Economía que admitió que no declaró siete departamentos en EE.UU.
cometi un error: el funcionario de economia que admitio que no declaro siete departamentos en ee.uu.
Embed

De acuerdo a lo expuesto por Nicolás Wiñazki el martes por la noche cuando dio la primicia, los siete inmuebles de Frugoni habrían sido adquiridos a través de dos sociedades constituidas en Estados Undios, Genova LLC y Waki LLC, que estarían vinculadas al funcionario.

"Es todo verdad. Cometí un error", contó Wiñazki que le confirmó Frugoni este miércoles y dijo que le pidió que aclare que "él estaba rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos".

Frugoni inhibido en CABA

Pero este jueves el programa WiFi sumó nueva información al caso: Frugoni fue titular de AUSA, el organismo porteño que controla las autopistas, hasta marzo de 2025 cuando fue desplazado por decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Luego de su paso por AUSA, Frugoni debía presentar su declaración jurada final, acción que omitió. Pero, además, antes de eso había sido multado dos veces por la misma falta.

Eso llevó a que figure en el Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y como consecuencia, quedara inhibido para ocupar cargos públicos en la ciudad porteña.

La denuncia de Facundo de Gaiso

Al entrar en conocimiento de la primicia que dio WiFi el martes pasado, el diputado Facundo de Gaiso denunció penalmente a Frugoni. Además, en redes sociales observó con ironía: "Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar siete propiedades en Miami y 'olvidarse de declararlas', le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones (ON) en 16 empresas por $40 millones de pesos (dólar a $ 200)".

En esa línea, el legislador señaló que Frugoni "tenía depositado como fondos propios U$D 400.000" y advirtió que lo hizo "cobrando el sueldo como presidente de AUSA".

Embed

De Gaiso visitó el estudio de A24 y dialogó con los periodistas de WiFi. "Las siete propiedades las compra entre el 2020 y el 2022. Siete propiedades en Miami que si sumás, te puede dar un millón y medio de dólares. Hay propiedades de 300.000 dólares", acotó.

"Ahora, en 2019 esas propiedades no estaban, tenía 98 mil dólares y 3 millones de pesos en acciones. A los dos años: siete propiedades en Miami sin declarar. Se olvidó", comparó el crecimiento patrimonial y acotó que el funcionario de Economía "tiene que dar muchas explicaciones a la justicia".

Además, agregó que Frugoni estuvo 15 años en AUSA, empresa a la que ingresó en 2008, y donde fue gerente general antes de llegar a la presidencia. "Sumando los dos salarios a plata de hoy, ganaría 20 millones de pesos. No hay manera de que diga 'Invertí en la bolsa y me hice millonario porque soy el Messi de las inversiones'", remarcó.

El legislador opinó que "este señor hoy es el (Julio) De Vido de Milei. Están teniendo acciones de casta con respuesta kirchnerista todos los funcionarios: Adorni y este señor". "La verdad que el Gobierno tiene que parar y hacer una reflexión profunda de a dónde van, porque están haciendo acciones de casta con explicaciones kirchneristas", concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Economía Miami Funcionarios Propiedades Ciudad
Notas relacionadas
Revelan que Adorni pagó los hoteles de Aruba en efectivo y en dólares
La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York
"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabiente": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar