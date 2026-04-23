El funcionario de Economía que no declaró propiedades en Miami ya había omitido información patrimonial en otro cargo en la Ciudad

Frugoni inhibido en CABA

Pero este jueves el programa WiFi sumó nueva información al caso: Frugoni fue titular de AUSA, el organismo porteño que controla las autopistas, hasta marzo de 2025 cuando fue desplazado por decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Luego de su paso por AUSA, Frugoni debía presentar su declaración jurada final, acción que omitió. Pero, además, antes de eso había sido multado dos veces por la misma falta.

Eso llevó a que figure en el Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y como consecuencia, quedara inhibido para ocupar cargos públicos en la ciudad porteña.

La denuncia de Facundo de Gaiso

Al entrar en conocimiento de la primicia que dio WiFi el martes pasado, el diputado Facundo de Gaiso denunció penalmente a Frugoni. Además, en redes sociales observó con ironía: "Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar siete propiedades en Miami y 'olvidarse de declararlas', le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones (ON) en 16 empresas por $40 millones de pesos (dólar a $ 200)".

En esa línea, el legislador señaló que Frugoni "tenía depositado como fondos propios U$D 400.000" y advirtió que lo hizo "cobrando el sueldo como presidente de AUSA".

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De Gaiso visitó el estudio de A24 y dialogó con los periodistas de WiFi. "Las siete propiedades las compra entre el 2020 y el 2022. Siete propiedades en Miami que si sumás, te puede dar un millón y medio de dólares. Hay propiedades de 300.000 dólares", acotó.

"Ahora, en 2019 esas propiedades no estaban, tenía 98 mil dólares y 3 millones de pesos en acciones. A los dos años: siete propiedades en Miami sin declarar. Se olvidó", comparó el crecimiento patrimonial y acotó que el funcionario de Economía "tiene que dar muchas explicaciones a la justicia".

Además, agregó que Frugoni estuvo 15 años en AUSA, empresa a la que ingresó en 2008, y donde fue gerente general antes de llegar a la presidencia. "Sumando los dos salarios a plata de hoy, ganaría 20 millones de pesos. No hay manera de que diga 'Invertí en la bolsa y me hice millonario porque soy el Messi de las inversiones'", remarcó.

El legislador opinó que "este señor hoy es el (Julio) De Vido de Milei. Están teniendo acciones de casta con respuesta kirchnerista todos los funcionarios: Adorni y este señor". "La verdad que el Gobierno tiene que parar y hacer una reflexión profunda de a dónde van, porque están haciendo acciones de casta con explicaciones kirchneristas", concluyó.