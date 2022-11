Además de considerarlo como el que inició el "dominó democrático" en esta región de América Latina, el ex ministro también destacó como logro de Alfonsín el tratado de paz y acuerdo de amistad que encabezó con Chile para terminar con Conflicto del Beagle.

Jesús Rodríguez cuestionó al kirchnerismo por su manejo sobre los Derechos Humanos

"El ex presidente Néstor Kirchner fue a la Ex ESMA en 2004 y se disculpó por 20 años de 'olvido' de los Derechos Humanos. Una vergüenza. Si uno mira la película (1985), pasó algo antes del 2004", señaló.

Y luego detalló: "Un día después (Kirchner) lo llamó a Alfonsín y le dijo 'sé que está enojado'. Él le respondió, 'no, estoy dolido'. Esa disculpa privada nunca fue pública".

Consultado por la política de Derechos Humanos encabezada por el kirchnerismo desde la asunción de Néstor Kirchner como presidente, Rodríguez respondió: "No me resultó auténtica. No puedo pensar que ese gobierno haya tenido una visión de los DDHH como Alfonsín".

"¿Qué comentarios escuchaste (a Alejandro Fantino) en los indultos a los excomandantes (de las Fuerzas Armadas) de parte de esa colectividad política. Ninguna", cuestionó.

Y concluyó: "Entonces tengo derecho a pensar que no sentían de verdad la cuestión como cuando decidieron no integrar la CONADEP o cuando no le constaba que hubo obreros y trabajadores desaparecidos. Eso pasó".