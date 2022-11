Elecciones 2023 | Jorge Macri, sobre el kirchnerismo: "La madre de todos los errores es pensar que ya perdieron"

No obstante, el ex intendente de Vicente López también se refirió a un posible escenario en el que Cambiemos regrese al poder: "No sabemos qué país nos van a dejar”.

En otro tramo de la entrevista, el ministro porteño hizo referencia a la interna del PRO luego de los chispazos generados en las últimas semanas y la reunión cumbre de este martes encabezada por el expresidente Mauricio Macri, con el objetivo de limar las asperezas dentro del espacio opositor.

Jorge Macri le restó importancia a la interna de Juntos por el Cambio

reunion cumbre del PRO - Mesa del PRO.jpeg

"El PRO tiene una crisis de lleno, no de ausencias ”, sostuvo Jorge Macri, quien luego, vaticinó: "Vamos a llegar unidos al 2023”.

Sobre las elecciones 2023, el funcionario expuso: "Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tienen que competir en las PASO (por la presidencia)”.

Consideró también que "Santilli y Ritondo son los nombres más fuertes para la provincia de Buenos Aires” y que su aspiración personal es "poder competir en la Ciudad".

En el tramo final, Macri defendió la gestión de Cambiemos al frente del gobierno entre 2015 y 2019. "El camino que habíamos emprendido era doloroso, pero el correcto”, expresó.

El entrevistado, por otra parte, hizo hincapié en los cambios que deben implementarse en caso de regresar al poder. "Así como está Aerolíneas Argentinas no puede funcionar porque es un agujero negro”, dijo.

Y completó: "No se necesitan tantos ministerios y hay que crear un nuevo sistema de trabajo”.