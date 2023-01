Jorge Capitanich volvió a apuntar contra la Corte Suprema y la acusó de hacer "política partidaria"

"Las provincias fueron ignoradas en la composición de la Corte, que es misógina y centralista. La República Argentina no tiene justicia independiente, no tiene justicia autónoma", insistió.

Y agregó que "ha visto al Presidente con toda la voluntad de avanzar en esta materia".

Jorge Capitanich sobre la interna oficialista

Algunos gobernadores no apoyaron juicio político al máximo tribunal y se desató una interna hacia el interior del Frente de Todos (FdT). Al ser consultado por quienes no firmaron, respondió: "Trato de no involucrarme en las decisiones de otros colegas porque las respeto. Sinceramente, creo que la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza, hay que enfrentarse contra la inequidad".

Y si bien evitó dar nombres, sostuvo que "algunos miembros de nuestro espacio fueron cómplices para designar a esos jueces y que en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan".

Jorge Capitanich y la puja por el juicio político a la Corte Suprema

El clima de acuerdos políticos está definitivamente roto. Por un lado, Juntos por el Cambio amenaza con paralizar todo el año el Congreso si Alberto Fernández mantiene el juicio a la Corte Suprema.

Por el otro, el propio Capitanich puntualizó que "el Presidente va a generar seguramente el decreto para la apertura de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados de la Nación y en consecuencias esto habilita a que la Comisión de Juicio Político genere la agenda correspondiente para el inicio del proceso".

Y agregó: "Ellos quieren que nosotros actuemos en forma políticamente correcta y que sigan fallando injustamente, que nosotros vamos a seguir alabando que la calidad institucional de la República Argentina, en virtud de la cual el PRO y la UCR son cómplices de la mayor destrucción de la calidad institucional que se recuerde", criticó Capitanich.

"Vamos a defender nuestras provincias, así seamos uno, tres o diez. En la República Argentina hay gobernadores que defendemos los intereses de nuestras provincias, que no nos dejamos dominar ni por operaciones políticas ni por injurias", concluyó el gobernador norteño.