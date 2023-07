Jorge Macri: "Con Martín Lousteau no tenemos diálogo, pero..."

Con respecto a los dichos de Franco Rinaldi tras sus cuestionados dichos opinó: ”Se equivocó y cometió un error grave y no me gustó, lo más importante es que lo reconoció, pidió disculpas y aceptó el error y hoy es nuestro candidato, además de decirlo en un contexto en donde no era candidato. Aprender y corregir creo que es lo más valorable. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta dijo que no estaba de acuerdo pero no dijo que no sea candidato”.

“Hoy tenemos un gobierno sin rumbo. Pero nunca subestimo al peronismo y al kirchnerismo, porque ellos están dispuestos a cualquier cosa por el poder, se han dicho cualquier cosa y ahora están juntos con tal de gobernar”, y sostuvo que el kirchnerismo es “un proyecto trunco, el cristianismo fue muy negativo para la Argentina, generó mucha pobreza, destrozó la cultura del mérito y del trabajo”, opinó.

“Cuando no estás en la línea del esfuerzo y el premio, se rompe todo. Pero todavía hay argentinos que tienen esperanza y nosotros tenemos que representarla bien. Ojalá ellos hubieran hecho un buen gobierno. Nosotros tenemos que ser mejores que ellos y prepararnos para gobernar e inspirarlos para generar una alternativa superadora. Eso lo definirá la gente”, sostuvo para cerrar.

La palabra de Jorge Macri