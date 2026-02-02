En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Jorge Macri
Comedores
EXCLUSIVO A24

Jorge Macri denunció a los "comedores truchos" en la Ciudad y apuntó contra Juan Grabois

El jefe de Gobierno porteño aseguró que organizaciones sociales habrían utilizado datos de personas fallecidas y beneficiarios con altos ingresos para garantizarse recursos públicos.

Jorge Macri denunció a los comedores truchos en la Ciudad y apuntó contra Juan Grabois

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, brindó detalles sobre la denuncia penal que realizó por la malversación de fondos públicos luego de que el Gobierno de la Ciudad relevara la existencia de irregularidades en "comedores truchos" y apuntó entonces al diputado de Fuerza Patria y dirigente social, Juan Grabois.

Leé también Jorge Macri participó de la jura de los nuevos legisladores porteños: cómo quedó conformada la cámara
Con la asunción de los nuevos legisladores se reconfigura el tablero de la política porteña. 

En una entrevista con A24, Jorge Macri contestó la consulta del periodista Eduardo Feinmann sobre si a partir de la denuncia se comprobaba que Grabois era un "chorro": "Si eso se demuestra, sí. Él o algunas de las organizaciones que trabajan bajo su paraguas", agregó.

De esa manera, el alcalde porteño acusó a organizaciones sociales de usar a "personas que están fallecidas para garantizarse recursos" y consideró esa maniobra "es una manera de robar".

Embed

"En general entregamos comida, pero en ese tiempo ha habido subsidios", indicó sobre las irregularidades que alcanzan tanto a las viandas entregadas como sumas fijas de dinero.

Además, precisó que desde el Gobierno porteño hicieron "una investigación muy profunda para entender a quién y por qué se le dan recursos públicos". "Cuando le estoy dando a alguien lo que no corresponde, le estoy quitando a alguien que lo necesita", respaldó su iniciativa.

"No sólo es utilizar mal los fondos públicos. Por eso, hacemos la denuncia más allá de la causa que hemos iniciado por los comedores fantasmas. Queremos que la fiscalía investigue y ver desde qué época vienen estos mecanismos que no se han verificado", apuntó

Los cuestionamientos también alcanzaron al exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "La terciarización en el Gobierno anterior al nuestro era un hábito, era darle plata a las organizaciones. Esto es parte de la discusión conceptual y de ideas, yo creo que uno tiene que llegar a quien realmente necesita la ayuda", replicó.

El detalle de las irregularidades

Según el análisis del Gobierno de la Ciudad, 454 personas fallecidas continuaban figurando como destinatarias de ayuda. A su vez, se identificaron 196 beneficiarios que poseen dos o más inmuebles a su nombre y otros 1.517 con al menos dos vehículos registrados.

El informe también detectó 476 personas con ingresos mensuales superiores a los dos millones de pesos, de las cuales 18 declaraban percibir más de cinco millones. En la misma línea, se encontraron 23 inscriptos en categorías altas del monotributo (F, G, H y J), con ingresos por encima de los 2,5 millones mensuales, y 45 jubilados que cobran más de dos millones, cinco de ellos con haberes superiores a los cinco millones.

Entre las organizaciones alcanzadas por la investigación aparece el Movimiento Popular La Dignidad, de acuerdo con lo informado por el Ejecutivo de la Ciudad.

La respuesta de Grabois

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, le respondió la acusación al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un mensaje donde también apuntó contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

"Vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política. Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha", respondió.

Sobre el alcalde porteño, agregó: "Vi también que pegan cartelitos con mi nombre por el conurbano. Ojalá que no estén usando la plata del Estado que no llega a la Patagonia en estas campañas inservibles".

Sobre el final, envió un mensaje contra sus detractores: "Mi consejo: esta impecable coordinación guárdenla para tribunales. Adictos a la mentira, alérgicos a laburar. Por mi parte les agradezco. Si los cadetes de la riqueza te dicen gerente de la pobreza, quédate tranquilo que vas por buen camino".

La política hacia los extranjeros de Macri

Jorge Macri también se refirió a los aranceles que los extranjeros deben pagar al utilizar la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo primero que vamos a hacer siempre, es que si hay riesgo de muerte vamos a atender pero no podemos atender y no cobrar. Como tampoco dejamos de cobrarle a quien tiene una cobertura privada", precisó.

"Estamos administrando con responsabilidad la plata", resaltó y sostuvo que, en sintonía con el Gobierno nacional, si un extranjero realiza algún delito queda "afuera". "Entendemos que tenemos que trazar una línea y ser inflexible contra el delito grave", señaló.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jorge Macri Comedores Juan Grabois Noticias A24
Notas relacionadas
Jorge Macri insistió en su reclamo por la deuda de coparticipación en CABA
Jorge Macri se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia
El Gobierno convoca a reuniones contrarreloj en busca de apoyo para la reforma laboral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar