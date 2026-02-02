Jorge Macri denunció a los "comedores truchos" en la Ciudad y apuntó contra Juan Grabois

Además, precisó que desde el Gobierno porteño hicieron "una investigación muy profunda para entender a quién y por qué se le dan recursos públicos". "Cuando le estoy dando a alguien lo que no corresponde, le estoy quitando a alguien que lo necesita", respaldó su iniciativa.

"No sólo es utilizar mal los fondos públicos. Por eso, hacemos la denuncia más allá de la causa que hemos iniciado por los comedores fantasmas. Queremos que la fiscalía investigue y ver desde qué época vienen estos mecanismos que no se han verificado", apuntó

Los cuestionamientos también alcanzaron al exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "La terciarización en el Gobierno anterior al nuestro era un hábito, era darle plata a las organizaciones. Esto es parte de la discusión conceptual y de ideas, yo creo que uno tiene que llegar a quien realmente necesita la ayuda", replicó.

El detalle de las irregularidades

Según el análisis del Gobierno de la Ciudad, 454 personas fallecidas continuaban figurando como destinatarias de ayuda. A su vez, se identificaron 196 beneficiarios que poseen dos o más inmuebles a su nombre y otros 1.517 con al menos dos vehículos registrados.

El informe también detectó 476 personas con ingresos mensuales superiores a los dos millones de pesos, de las cuales 18 declaraban percibir más de cinco millones. En la misma línea, se encontraron 23 inscriptos en categorías altas del monotributo (F, G, H y J), con ingresos por encima de los 2,5 millones mensuales, y 45 jubilados que cobran más de dos millones, cinco de ellos con haberes superiores a los cinco millones.

Entre las organizaciones alcanzadas por la investigación aparece el Movimiento Popular La Dignidad, de acuerdo con lo informado por el Ejecutivo de la Ciudad.

La respuesta de Grabois

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, le respondió la acusación al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un mensaje donde también apuntó contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

"Vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política. Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha", respondió.

Sobre el alcalde porteño, agregó: "Vi también que pegan cartelitos con mi nombre por el conurbano. Ojalá que no estén usando la plata del Estado que no llega a la Patagonia en estas campañas inservibles".

Sobre el final, envió un mensaje contra sus detractores: "Mi consejo: esta impecable coordinación guárdenla para tribunales. Adictos a la mentira, alérgicos a laburar. Por mi parte les agradezco. Si los cadetes de la riqueza te dicen gerente de la pobreza, quédate tranquilo que vas por buen camino".

La política hacia los extranjeros de Macri

Jorge Macri también se refirió a los aranceles que los extranjeros deben pagar al utilizar la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo primero que vamos a hacer siempre, es que si hay riesgo de muerte vamos a atender pero no podemos atender y no cobrar. Como tampoco dejamos de cobrarle a quien tiene una cobertura privada", precisó.

"Estamos administrando con responsabilidad la plata", resaltó y sostuvo que, en sintonía con el Gobierno nacional, si un extranjero realiza algún delito queda "afuera". "Entendemos que tenemos que trazar una línea y ser inflexible contra el delito grave", señaló.