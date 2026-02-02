El Gobierno convoca a reuniones contrarreloj en busca de apoyo para la reforma laboral

Adorni, a su vez, decidió esperar una respuesta de los gobernadores que convocaron para el miércoles a una cumbre en el Centro Federal de Inversiones (CFI) para definir una postura en común.

El jefe de Gabinete de Milei postergó para el miércoles la reunión de la mesa política que en principio había convocado para este martes en la Casa Rosada, según informó a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.

Diego Santilli empezó la semana con “reuniones para ver cómo vienen las votaciones en el Senado” y, a posteriori, en Diputados.

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

El ministro del Interior “está enfocado en eso para que salgan las reformas en las sesiones extraordinarias: la juvenil, la laboral, la de glaciares y el acuerdo con el Mercosur”, confirmaron las fuentes.

En tanto, una fuente muy cercana a Bullrich confirmó a este medio que la senadora reunirá este martes a las 15 a los jefes de bloques del PRO, la UCR, y de otros bloques dialoguistas como son los de Provincias Unidas y el Bloque Federal.

El oficialismo necesita 37 votos en el Senado para alcanzar la media sanción en la Cámara Alta, y en la Casa Rosada hay expectativas de que los consiga para una sesión que sería convocada para el 11 o 12 de febrero.

La mesa política debate si dar lugar a modificaciones en el articulado tributario, aunque hay un sector dentro del mismo Gobierno que advierte que es el escenario más viable antes que resistirlo a riesgo de que peligre la aprobación del proyecto.

La idea de la mesa política de Milei es que, una vez aprobada al menos en general en el Senado, después de una semana, el proyecto pase a debatirse en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita 129 votos para convertirla en ley.

Luego de haber convocado dos reuniones en una misma semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a citar a Bullrich, Martín Menem, Santilli, Luis Caputo junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para debatir las claves del operativo que inició, pero que se mantendrá durante las próximas semanas cuando inicien las sesiones legislativas.