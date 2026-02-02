Manuel Adorni sobre la medición de la inflación: "Es justo tener un Indec con un índice comparable de estos dos años"

"La inflación va a tener a cero y en algún momento va a llegar a ese cero", anticipó sobre el índice de precios.

La reforma laboral

"Estamos obsesionados con la modernización laboral", confió el jefe de Ministros sobre una de las reformas que impulsa el Ejecutivo y señaló que esa normativa "va a dinamizar el sector formal de la economía".

"Hoy hay creación de empleo en el sector informal y en el cuentapropismo", manifestó y apuntó contra quienes ponen reparos en el proyecto: "Nos parece algo increíble que alguien esté en contra de esta modernización laboral, me parece hasta de mal gusto".

"Entiendo que sea parte del discurso K de hace veinte años, yo quiero saber qué derecho tiene el 43% o el 45% de la gente que está en la absoluta informalidad", cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se mostró en contra de la reforma.

"Si pretende encontrar los votos para gobernar la Argentina, yo le diría que empiece a ver la realidad. Y que deje de ser un miope que mira a los tres tipos que tiene alrededor porque la Argentina cambió. Está dando vuelta la página de la decadencia que nos dejaron, de 20 años de desaciertos, de corrupción, de negligencia y de esta cantidad de bobadas que dice el gobernador", le aconsejó Adorni a Kicillof.

Reforma al régimen penal juvenil

"Estamos obsesionados con el lema el que las hace las paga, estamos obsesionados con que el que mata tiene que ir a la cárcel y pagar", sostuvo sobre el otro proyecto de ley que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y enfatizó con otra de las consignas del Gobierno: "Delito de adulto, pena de adulto".

Adorni también reflexionó sobre la violencia en la sociedad con una crítica al progresismo: "Ver un chiquito de 13, 14, 15 años matar impunemente... me parece que no puede pasar eso. Me da curiosidad cómo piensan solucionar el problema los progres que dicen 'es chico' pero ya sabemos que es chico".

"No puede seguir conviviendo con el resto de la sociedad", observó sobre los casos en los que menores de edad son los autores de homicidios y afirmó que "no podemos seguir pensando que cuando uno va por la calle te puede matar un pibe de 15 años, es irracional. Este país tiene que dejar la irracionalidad para otro momento".

La polémica con Techint

Adorni se refirió a la polémica entre el presidente Javier Milei y el grupo Techint por una licitación que la empresa argentina perdió ante una empresa china.

"Más allá de los pormenores, el presidente refiere a un gobierno prebendario", reflexionó y acotó que "ese modelo hay que enterrarlo".

"Se armó un debate público por una empresa que ganó una licitación por tener mucho mejor precio que la otra. Es absolutamente insólito", lamentó y detalló que había una diferencia de "40 por ciento más" elevado.

En esa línea, continúo: "No veo por qué el argentino tenga que pagar un 40% más a lo que otra empresa pueda ofrecer".

Los incendios en La Patagonia

El jefe de Gabinete detalló los aportes que hizo el Gobierno nacional en la ayuda hacia las provincias por los incendios que tuvieron lugar en La Patagonia durante enero.

"Hablamos permanentemente con los gobernadores, incluso gente de las áreas que nombré están permanentemente en el lugar", replicó Adorni y recordó que Milei solamente visitó a Bahía Blanca después de que se azotado por un huracán: "Efectivamente fuimos a ver la situación y entendimos que lo único que hacés es hacerle perder el tiempo a los que están combatiendo y arriesgando su vida todos los días".

Deportados extranjeros

Consultado por Feinmann sobre las versiones que circularon sobre un posible acuerdo entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Adorni contestó: "No es verdad. De igual manera, no hay forma que esa información, de ser cierta, se sepa. Nosotros las conversaciones diplomáticas, no damos detalle".

TV Pública

"La TV Publica no se puede privatizar. Por lo tanto, hay dos caminos: tratar de mejorarla y convertirla en un canal de primera línea o achicarla lo más que se pueda y hacerla lo más eficiente posible para dos cosas o para cerrarla definitivamente, o en algún momento que se nos permita, poderla privatizar", explicó el funcionario y detalló que el Gobierno optó por la segunda opción.

"Logramos que por primera vez en la historia que los argentinos no pongan un peso para ver la transmisión del mundial", precisó sobre el acuerdo alcanzado con empresas privadas para obtener los derechos de transmisión del Mundial de Estados Unidos.