El dramático momento de L-Gante tras un golpe devastador que lo volvió a afectar en lo más íntimo
Un nuevo episodio volvió a golpear a L-Gante, reavivó un antecedente inquietante y encendió todas las alarmas en su entorno. ¿Qué pasó?
2 feb 2026, 19:00
L-Gante compartió una imagen en sus redes sociales donde mostró un episodio que generó alarma y preocupación. El referente de la Cumbia 420 publicó una foto del incendio de un inmueble vinculado a su entorno, ocurrido durante la tarde del lunes, y reavivó el recuerdo de un hecho similar que lo tuvo como protagonista meses atrás.
A través de una historia de Instagram, el cantante publicó una imagen impactante: un edificio envuelto en llamas, con una espesa columna de humo negro saliendo desde su interior. La postal estuvo acompañada por una frase que encendió todas las alarmas: “Okey, el año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”, junto a la ubicación del lugar. Según se desprende de la publicación, se trataría de Fiamma Club, una discoteca ubicada sobre la avenida Dr. Ricardo Balbín al 2500, en la ciudad de General Rodríguez.
Si bien no está del todo clara la relación directa de L-Gante con el boliche, en el perfil de Instagram del local se observan distintos posteos vinculados a su figura. Entre ellos, promociones de una presentación del músico en un evento con el nombre del lugar, realizado el pasado 12 de enero en Mar del Plata, en plena temporada de verano.
El episodio trae a la memoria otro hecho reciente que golpeó al cantante: el incendio que sufrió su vivienda deCanningen agosto de 2025. En aquella oportunidad, L-Gante no estaba en el domicilio y las llamas destruyeron dos plantas de la casa. El caso despertó sospechas ya que la fachada quedó intacta y el fuego se habría apagado sin intervención de los bomberos, por lo que se investigó si se trató de un accidente o de un hecho intencional.
En diálogo con el portal TN Show, Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, aportó precisiones sobre lo ocurrido en General Rodríguez. “El incendio comenzó cerca de las 15 de este lunes”, explicó. Luego agregó: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.
Consultada sobre las posibles causas, se mostró desconcertada: “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”. Por último, llevó tranquilidad al aclarar que “lo que se perdió es material del boliche”.
Quién es la mujer con la que L-Gante y Maxi López habrían engañado a Wanda Nara
El momento más explosivo de la transmisión de Olga se dio cuando coincidieron en el estudio Maxi López y L-Gante, con Wanda Nara sumándose vía telefónica. Lo que arrancó como una charla distendida, con bromas y buena onda, terminó derivando en un intercambio cargado de ironía, pases de factura y revelaciones inesperadas que rápidamente se viralizaron.
Todo parecía ir por carriles tranquilos hasta que Wanda opinó sobre la curiosa dupla que formaban sus dos ex. “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”, lanzó, con tono relajado. Pero esa calma duró poco y fue apenas la antesala de una frase que sacudiría el estudio.
La tensión explotó cuando Nati Jota fue al hueso y preguntó sin vueltas si se trataba de sus exs favoritos. Fiel a su estilo filoso, Wanda respondió sin filtro: “¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media Argentina”. La declaración dejó mudos a todos y marcó un antes y un después en el clima del vivo.
Aunque Maxi López intentó despegarse rápido con un “Yo no”, Wanda no frenó y sumó una bomba aún mayor: “Es más… después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”. Acto seguido, aportó una pista que alimentó el misterio: “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”.
La intriga creció cuando Wanda remató con otro dato clave: “De una que empieza con N”. Entre risas nerviosas y comentarios cruzados, Maxi lanzó un picante “El muerto se asusta del degollado”, mientras la mediática cerró el tema con una sentencia lapidaria sobre cómo salió todo a la luz: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Un cruce que volvió a poner a Wanda, una vez más, en el centro de la escena.