El dramático momento de L-Gante tras un golpe devastador que lo volvió a afectar en lo más íntimo

En diálogo con el portal TN Show, Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, aportó precisiones sobre lo ocurrido en General Rodríguez. “El incendio comenzó cerca de las 15 de este lunes”, explicó. Luego agregó: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.

Consultada sobre las posibles causas, se mostró desconcertada: “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”. Por último, llevó tranquilidad al aclarar que “lo que se perdió es material del boliche”.

Incendio boliche de L-gante

Fotos: La Posta Noticias - General Rodríguez

Quién es la mujer con la que L-Gante y Maxi López habrían engañado a Wanda Nara

El momento más explosivo de la transmisión de Olga se dio cuando coincidieron en el estudio Maxi López y L-Gante, con Wanda Nara sumándose vía telefónica. Lo que arrancó como una charla distendida, con bromas y buena onda, terminó derivando en un intercambio cargado de ironía, pases de factura y revelaciones inesperadas que rápidamente se viralizaron.

Todo parecía ir por carriles tranquilos hasta que Wanda opinó sobre la curiosa dupla que formaban sus dos ex. “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”, lanzó, con tono relajado. Pero esa calma duró poco y fue apenas la antesala de una frase que sacudiría el estudio.

La tensión explotó cuando Nati Jota fue al hueso y preguntó sin vueltas si se trataba de sus exs favoritos. Fiel a su estilo filoso, Wanda respondió sin filtro: “¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media Argentina”. La declaración dejó mudos a todos y marcó un antes y un después en el clima del vivo.

Aunque Maxi López intentó despegarse rápido con un “Yo no”, Wanda no frenó y sumó una bomba aún mayor: “Es más… después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”. Acto seguido, aportó una pista que alimentó el misterio: “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”.

La intriga creció cuando Wanda remató con otro dato clave: “De una que empieza con N”. Entre risas nerviosas y comentarios cruzados, Maxi lanzó un picante “El muerto se asusta del degollado”, mientras la mediática cerró el tema con una sentencia lapidaria sobre cómo salió todo a la luz: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Un cruce que volvió a poner a Wanda, una vez más, en el centro de la escena.