Jorge Macri participó de la jura de los nuevos legisladores porteños: cómo quedó conformada la cámara
Los nuevos diputados, junto a los que renovaron su mandato, juraron en el parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la asunción de los nuevos legisladores se reconfigura el tablero de la política porteña.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó este martes la jura de los nuevos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por la vicejefa Clara Muzzio y el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny. Durante el acto, el jefe de Gobierno porteño agradeció la presencia de los diputados y destacó la importancia del diálogo político dentro del recinto.
La legisladora del PRO Silvia Lospennato presentó la propuesta de autoridades parlamentarias, que fue aprobada por el cuerpo y quedó conformada de la siguiente manera: Matías López (Vamos por Más), vicepresidente primero; Juan Pablo Modarelli (Fuerza por Buenos Aires), vicepresidente segundo y Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza), vicepresidente tercero.
Quiénes asumieron por el peronismo en la Legislatura
Dentro del bloque peronista juraron:
Leandro Santoro, ex diputado nacional
Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA
Federico Mochi, secretario de la Juventud Universitaria Peronista
Bárbara Rossen, ex directora de espacios públicos de la Defensoría
Además ingresaron Mariana González, Noemí Geminiani, Pitu Salvatierra y Francisco Caporiccio
Continuarán en sus bancas hasta 2027: Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Graciana Peñafort, Delfina Velázquez, Franco Vitali y Claudia Neira, quien sigue como presidenta del bloque.
“Desde la Legislatura queremos saldar los debates que la Ciudad aún tiene pendientes y brindar soluciones que la gestión de Jorge Macri no termina de dar”, expresó Neira.
La Libertad Avanza: quiénes son los legisladores que asumieron
Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) que juraron fueron:
Solana Pelayo, ex directora del Banco Nación
Nicolás Pakjoz, ex titular de la AABE
Juan Pablo Arenaza, ex subsecretario de Seguridad porteña
Diego Vartabedian, ex director de Relaciones Institucionales de Presidencia
También se incorporaron Marina Kienast, Andrea Freguia, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Juan Fernández y, en reemplazo del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, el empresario Marcelo Ernst. Silvia Imas y Pilar Ramírez continúan dos años más.
El nuevo mapa del PRO y los espacios aliados
El PRO quedó con una representación más acotada. Juraron:
Silvia Lospennato
Hernán Lombardi, ex ministro porteño
Laura Alonso
Rocío Figueroa
Darío Nieto
Los ex PRO Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri asumieron dentro del espacio Volvamos Buenos Aires, junto a Emmanuel Ferrario, que renovó su mandato.
Frente de Izquierda: una nueva banca
El Frente de Izquierda (FIT) incorporó a Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acompañará a Andrea D’Atri, con mandato hasta 2027.
En su discurso, Biasi destacó que su agenda legislativa se enfocará en el acceso a la vivienda de jóvenes y trabajadores y en enfrentar “a los representantes de la especulación inmobiliaria”.
Qué bloques mantienen bancas hasta 2027
UCR/Evolución: Aldana Crucitta, Francisco Loupias, María Fernanda Mollard, Guillermo Suárez y Manuela Thourte
Vamos por Más: Juan Facundo Del Gaiso, Patricia Inés Glize, Matías López, Ignacio Parera, Sergio Siciliano, Gimena Villafruela
Confianza Pública: Sebastián Nagata y Graciela Ocaña