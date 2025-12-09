Jorge Macri participó de la jura de los nuevos legisladores porteños: cómo quedó conformada la cámara

1000336550 Abajo: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación. Arriba: Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza: quiénes son los legisladores que asumieron

Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) que juraron fueron:

Solana Pelayo, ex directora del Banco Nación

Nicolás Pakjoz, ex titular de la AABE

Juan Pablo Arenaza, ex subsecretario de Seguridad porteña

Diego Vartabedian, ex director de Relaciones Institucionales de Presidencia

También se incorporaron Marina Kienast, Andrea Freguia, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Juan Fernández y, en reemplazo del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, el empresario Marcelo Ernst. Silvia Imas y Pilar Ramírez continúan dos años más.

720 - 2025-12-09T214433.379 La legisladora del PRO Silvia Lospennato presentó la propuesta de autoridades parlamentarias.

El nuevo mapa del PRO y los espacios aliados

El PRO quedó con una representación más acotada. Juraron:

Silvia Lospennato

Hernán Lombardi, ex ministro porteño

Laura Alonso

Rocío Figueroa

Darío Nieto

Los ex PRO Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri asumieron dentro del espacio Volvamos Buenos Aires, junto a Emmanuel Ferrario, que renovó su mandato.

IWKWADBZ2FC5RF7EB6RROFKTNY Leandro Santoro juró como legislador porteño (RSFotos)

Frente de Izquierda: una nueva banca

El Frente de Izquierda (FIT) incorporó a Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acompañará a Andrea D’Atri, con mandato hasta 2027.

En su discurso, Biasi destacó que su agenda legislativa se enfocará en el acceso a la vivienda de jóvenes y trabajadores y en enfrentar “a los representantes de la especulación inmobiliaria”.

Qué bloques mantienen bancas hasta 2027