Política
Jorge Macri
Legislatura
CABA

Jorge Macri participó de la jura de los nuevos legisladores porteños: cómo quedó conformada la cámara

Los nuevos diputados, junto a los que renovaron su mandato, juraron en el parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la asunción de los nuevos legisladores se reconfigura el tablero de la política porteña. 

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó este martes la jura de los nuevos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por la vicejefa Clara Muzzio y el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny. Durante el acto, el jefe de Gobierno porteño agradeció la presencia de los diputados y destacó la importancia del diálogo político dentro del recinto.

Leé también Waldo Wolff denunció a una legisladora libertaria por divulgar información secreta sobre la seguridad porteña
Waldo Wolff denunció a una legisladora libertaria por divulgar información secreta sobre la seguridad porteña

La legisladora del PRO Silvia Lospennato presentó la propuesta de autoridades parlamentarias, que fue aprobada por el cuerpo y quedó conformada de la siguiente manera: Matías López (Vamos por Más), vicepresidente primero; Juan Pablo Modarelli (Fuerza por Buenos Aires), vicepresidente segundo y Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza), vicepresidente tercero.

Quiénes asumieron por el peronismo en la Legislatura

Dentro del bloque peronista juraron:

  • Leandro Santoro, ex diputado nacional
  • Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA
  • Federico Mochi, secretario de la Juventud Universitaria Peronista
  • Bárbara Rossen, ex directora de espacios públicos de la Defensoría
  • Además ingresaron Mariana González, Noemí Geminiani, Pitu Salvatierra y Francisco Caporiccio

Continuarán en sus bancas hasta 2027: Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Graciana Peñafort, Delfina Velázquez, Franco Vitali y Claudia Neira, quien sigue como presidenta del bloque.

Desde la Legislatura queremos saldar los debates que la Ciudad aún tiene pendientes y brindar soluciones que la gestión de Jorge Macri no termina de dar”, expresó Neira.

Abajo: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación. Arriba: Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza: quiénes son los legisladores que asumieron

Los representantes de La Libertad Avanza (LLA) que juraron fueron:

  • Solana Pelayo, ex directora del Banco Nación
  • Nicolás Pakjoz, ex titular de la AABE
  • Juan Pablo Arenaza, ex subsecretario de Seguridad porteña
  • Diego Vartabedian, ex director de Relaciones Institucionales de Presidencia

También se incorporaron Marina Kienast, Andrea Freguia, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Juan Fernández y, en reemplazo del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, el empresario Marcelo Ernst. Silvia Imas y Pilar Ramírez continúan dos años más.

La legisladora del PRO Silvia Lospennato presentó la propuesta de autoridades parlamentarias.

El nuevo mapa del PRO y los espacios aliados

El PRO quedó con una representación más acotada. Juraron:

  • Silvia Lospennato
  • Hernán Lombardi, ex ministro porteño
  • Laura Alonso
  • Rocío Figueroa
  • Darío Nieto

Los ex PRO Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri asumieron dentro del espacio Volvamos Buenos Aires, junto a Emmanuel Ferrario, que renovó su mandato.

Leandro Santoro juró como legislador porteño (RSFotos)

Frente de Izquierda: una nueva banca

El Frente de Izquierda (FIT) incorporó a Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acompañará a Andrea D’Atri, con mandato hasta 2027.

En su discurso, Biasi destacó que su agenda legislativa se enfocará en el acceso a la vivienda de jóvenes y trabajadores y en enfrentar “a los representantes de la especulación inmobiliaria”.

Qué bloques mantienen bancas hasta 2027

  • UCR/Evolución: Aldana Crucitta, Francisco Loupias, María Fernanda Mollard, Guillermo Suárez y Manuela Thourte
  • Vamos por Más: Juan Facundo Del Gaiso, Patricia Inés Glize, Matías López, Ignacio Parera, Sergio Siciliano, Gimena Villafruela
  • Confianza Pública: Sebastián Nagata y Graciela Ocaña
  • MID: Edgardo Alifraco y Sandra Rey
  • Monobloque: Eugenio Casieles
  • Republicanos Unidos: Pablo Donati

