Jorge Macri insistió en su reclamo por la deuda de coparticipación en CABA

COPARTICIPACIÓN: EL GOBIERNO PORTEÑO PODRÍA EVALUAR VOLVER A LA CORTE COPARTICIPACIÓN: EL GOBIERNO PORTEÑO PODRÍA EVALUAR VOLVER A LA CORTE

Jorge Macri aseguró que mantiene diálogo directo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de un entendimiento que permita evitar un nuevo fallo judicial. “Tenemos que lograr con el Presidente, su equipo, un acuerdo que nos permita evitar eso, algo razonable”, planteó, y agregó que la Ciudad está dispuesta a contemplar alternativas, siempre sin resignar derechos.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de aceptar esquemas de pago mixtos. “El mandatario porteño dijo que puede aceptar en forma de pago una parte financiada, o con bienes que le sirvan a la Ciudad como el ex mercado de Hacienda de Liniers, o tierras cercanas al puerto”. Aun así, aclaró que esas opciones solo podrían representar una porción menor del total adeudado.

“La Ciudad tiene derecho a esos recursos, lo ha dicho la Corte y hay una cautelar que indica que hay que pagar”, subrayó Jorge Macri. También remarcó que la administración porteña brinda servicios a una población que excede largamente a sus habitantes permanentes. “Esa es plata de los porteños y de 3 millones de personas que ingresan a la Ciudad y también pagan sus impuestos, consumen, generan desarrollo. Nosotros les damos servicios a 6 millones de personas todos los días”, expresó.

El reclamo se reactivó luego de que el Presupuesto 2026 quedara aprobado sin el capítulo que contemplaba el pago de los fondos a la Ciudad. Ese apartado incluía contemplaba la derogación de leyes vinculadas a financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad y pediatría, y por eso fue rechazado en Diputados. Con esa votación, la vía presupuestaria para saldar la deuda quedó descartada.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo porteño aseguran que seguirán explorando una salida consensuada. “Voy a agotar toda opción razonable que nos permita que los porteños tengan los recursos que necesitan sin llegar a un conflicto profundo”, concluyó Jorge Macri.