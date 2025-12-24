En vivo Radio La Red
Política
Jorge Macri
Coparticipación
POSIBLE RECLAMO ANTE LA CORTE

Jorge Macri insistió en su reclamo por la deuda de coparticipación en CABA

El jefe de Gobierno porteño aseguró que sigue buscando una salida negociada con el Ejecutivo nacional, pero advirtió que el máximo tribunal continúa siendo una alternativa si no hay avances.

Leé también Jorge Macri logró la aprobación del Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña tras tensas negociaciones
La Legislatura porteña. (Foto: Prensa Gobierno CABA)

“Voy a tratar de no tener que volver a la Corte, donde ya estamos. Hay una discusión que tiene estatus de Corte”, sostuvo Jorge Jorge Macri en diálogo con Radio Rivadavia, aunque aclaró que el máximo tribunal no está descartado si fracasan las conversaciones políticas. “Tengo que encontrar una solución que no sea romper lanzas, porque la opción de la Corte no se me agota”, remarcó.

El Gobierno porteño reclama a la Nación unos 370 mil millones de pesos por las demoras en las transferencias correspondientes al 1,55% de los recursos coparticipables que la Corte ordenó girar a la Ciudad. Según explicó Jorge Macri, el ritmo de pagos se había normalizado durante varios meses, pero comenzó a ralentizarse desde agosto pasado.

presidente milei con jorge macri.avif

“Es un tema difícil y complejo, sí, es una catástrofe que nos dejó Alberto Fernández y no haber avanzado en una solución antes”, afirmó el mandatario, al referirse al origen del conflicto en la gestión del gobierno del Frente de Todos. En ese sentido, precisó la magnitud de la deuda acumulada. “La de Alberto son más de 5.000 millones de dólares, casi tres líneas de subte y me sobra, para ponerlo en perspectiva. Además, desde agosto hasta ahora se han generado 450.000 millones de pesos, 300 millones de dólares adicionales que también es mucho”, detalló.

COPARTICIPACIÓN: EL GOBIERNO PORTEÑO PODRÍA EVALUAR VOLVER A LA CORTE
COPARTICIPACIÓN: EL GOBIERNO PORTEÑO PODRÍA EVALUAR VOLVER A LA CORTE

Jorge Macri aseguró que mantiene diálogo directo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de un entendimiento que permita evitar un nuevo fallo judicial. “Tenemos que lograr con el Presidente, su equipo, un acuerdo que nos permita evitar eso, algo razonable”, planteó, y agregó que la Ciudad está dispuesta a contemplar alternativas, siempre sin resignar derechos.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de aceptar esquemas de pago mixtos. “El mandatario porteño dijo que puede aceptar en forma de pago una parte financiada, o con bienes que le sirvan a la Ciudad como el ex mercado de Hacienda de Liniers, o tierras cercanas al puerto”. Aun así, aclaró que esas opciones solo podrían representar una porción menor del total adeudado.

“La Ciudad tiene derecho a esos recursos, lo ha dicho la Corte y hay una cautelar que indica que hay que pagar”, subrayó Jorge Macri. También remarcó que la administración porteña brinda servicios a una población que excede largamente a sus habitantes permanentes. “Esa es plata de los porteños y de 3 millones de personas que ingresan a la Ciudad y también pagan sus impuestos, consumen, generan desarrollo. Nosotros les damos servicios a 6 millones de personas todos los días”, expresó.

El reclamo se reactivó luego de que el Presupuesto 2026 quedara aprobado sin el capítulo que contemplaba el pago de los fondos a la Ciudad. Ese apartado incluía contemplaba la derogación de leyes vinculadas a financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad y pediatría, y por eso fue rechazado en Diputados. Con esa votación, la vía presupuestaria para saldar la deuda quedó descartada.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo porteño aseguran que seguirán explorando una salida consensuada. “Voy a agotar toda opción razonable que nos permita que los porteños tengan los recursos que necesitan sin llegar a un conflicto profundo”, concluyó Jorge Macri.

Se habló de
