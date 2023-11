Jorge Macri evitó hablar de un apoyo a Javier Milei y pidió por la unidad de Juntos por el Cambio

"No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa Juntos por el Cambio. Algunos buscan la excusa para que se rompa. Es imprescindible que la unidad del espacio se sostenga. En términos personales, me voy a expresar más adelante, pero he estado siempre enfrentado al kirchnerismo y eso alcanza como definición", señaló Jorge Macri durante el 13ª foro Abeceb, realizado en el Faena Art Center de la ciudad de Buenos Aires.