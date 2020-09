Jorge Macri sobre el anuncio de Alberto: "Ningún intendente sabía nada, fue el gobierno bonarense el que hizo trampa"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, cargó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, remarcó nuevamente que la falta de transparencia en el anuncio de la reducción de 1,18 puntos porcentuales de la coparticipación de la Ciudad no provino por parte del presidente Alberto Fernández sino por parte de las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, a quienes acusó de haberles tendido una trampa.

“Ningún intendente sabía que Alberto Fernández iba a anunciar la quita de un punto de coparticipación. A mi el que me hizo una picardía o trampa fue el Gobierno de la provincia. Fue el gobernador Axel Kicillof el que nos mintió”, dijo Macri en declaraciones a Living in América.

“Uno de los contrapuntos que tuve con Kicillof es cómo no nos avisaron. En la conferencia estuvo a punto de irme dos veces de ahí”, agregó el jefe comunal de Vicente López que remarcó que en un momento se sintió muy incomodo y que solamente se quedó por “la institucionalidad” que se necesitaba en ese momento crítico.

“Nos enteramos a medida de que avanzaba la conferencia. No sabíamos de que se trataba el anuncio. Después el Presidente se disculpó cuando le manifesté nuestra molestias. Se lo agradecí porque fue un buen gesto”, explicó Macri.

Consultado sobre quién lo había invitado explicó: “Acudimos a un acto convocados por la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntamos a las autoridades provinciales nos dijeron que no sabían tampoco de qué trataba pero que tenía que ver con el problema de la policía por lo que nos pareció importante (a los intendentes de Juntos por el Cambio) de estar ahí”.

“Sobre este plata que recibió de forma no debida la provincia de Buenos Aires no le reclame al gobernador Kicillof. Sí lo hice sobre los $100 mil millones que sí recibió y que no coparticipó. Son $16 mil millones que la Provincia le esta debiendo a las intendencias”, concluyó.