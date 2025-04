Jorge Macri le reclamó al Gobierno la coparticipación y lamentó que no hubo acuerdos en CABA

Además, diferenció a su gestión y al PRO: “La Ciudad de Buenos Aires es gobernada con responsabilidad por un espacio político que ha sido extremadamente generoso con el presidente y su espacio político, asumiendo costos complejos, porque no solo acompañamos leyes fáciles, sino que nos animamos a acompañar el freno, por ejemplo, a un intento de reforma del cálculo previsional que hubiera tenido consecuencias serias desde el punto de vista fiscal”.

Y apuntó: “La mayoría de nuestros votantes son mayores. En una especulación pura nos hubiera ‘convenido’ acompañar ese empujón del kirchnerismo, pero no lo hicimos. Queremos ganar en virtud, no porque el otro fracase”.

Embed

Además, reclamó la deuda que mantiene la Nación con la Ciudad por el recorte de fondos de coparticipación: “La deuda de Nación con esta ciudad es de más de seis mil millones de dólares. Son tres líneas y media de subte. Es importante cómo se para cada fuerza frente a estos recursos que nos sacaron”, aseguró. Además, afirmó que pedirá a la Casa Rosada que transfiera a la Ciudad la terminal de Retiro y el puerto de Buenos Aires.

En otro tramo de su discurso habló de la candidatura del ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. “Lamento que se haya transformado en opositor de un espacio político que le dio tanto”, expresó. Y acto seguido se diferenció de esa conducta.

en-su-paso-por-el-rotary-club-jorge-macri-apunto-contra-horacio-rodriguez-larreta-por-convertirse-en-opositor-foto-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-ZJ23VODFQRFCJA7RDET4RR4ESA.avif En su paso por el Rotary Club, Jorge Macri apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por "convertirse en opositor". (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La crítica a Horacio Rodríguez Larreta

“En su momento quise ser candidato a gobernador, cuando se eligió a María Eugenia Vidal. Fui su jefe de campaña y ganamos juntos, no me fui al espacio. No estuve de acuerdo con el desembarco casi prepotente de Santilli, en provincia de Buenos Aires, pero discutí adentro y una vez que se llegó a un acuerdo, me quedé”, explicó.

Por último, Jorge Macri se refirió a la posibilidad de que su primo y titular del PRO, Mauricio Macri, encabece la lista de su espacio en las elecciones legislativas nacionales de octubre. “Me cuesta un montón convencerlo, me hubiera encantado que sea candidato a presidente en la anterior. Él sería nuestro mejor exponente a candidato a senador”, indicó.

Y envió un mensaje al interior del partido: “Tal vez no hubiéramos tenido tantos líos, no hubiéramos perdido como perdimos y ni hubiéramos terminado divididos”. Aunque aclaró: “Mauricio no es un fanático de lo legislativo, ni tampoco es alguien que está buscando fueros o un lugarcito para tener un poquito de solcito en el que estar cómodo”.