Jorge Macri logró la aprobación del Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña tras tensas negociaciones

El PRO consiguió el aval al paquete fiscal y al proyecto de gastos tras sumar apoyos de LLA, UCR, la Coalición Cívica y sectores del larretismo.

La Legislatura porteña. (Foto: Prensa Gobierno CABA)

En una maratónica y tensa sesión, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El proyecto tuvo 38 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, tras intensas negociaciones con La Libertad Avanza (LLA), que exigió cambios impositivos a último momento. La aprobación incluyó también la ley Impositiva, la Arancelaria, el Código Fiscal y una modificación a la ley de Ministerios.

El oficialismo porteño debió ceder en varios puntos para asegurar el respaldo libertario, tras un inicio de semana marcado por la incertidumbre sobre la viabilidad de la sesión. El bloque de LLA, encabezado por Pilar Ramírez, había presentado un dictamen en disidencia, forzando al PRO a introducir modificaciones de último momento para destrabar el conflicto.

"La Legislatura aprobó hoy el Presupuesto 2026 con el consenso y el aporte de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños", afirmó Jorge Macri tras la votación.

Equilibrio fiscal y foco en la obra pública

La iniciativa aprobada por la Legislatura estima un gasto total de $17,34 billones para el ejercicio 2026, solventado con ingresos por un monto similar. El Ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

En defensa del presupuesto, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, sostuvo que "por quinto año consecutivo, tendrá equilibrio fiscal y que destina el 20% del total a obras de infraestructura claves". La inversión en obra pública estará centrada, entre otras iniciativas, en la ampliación del subte con foco en la línea F.

El presupuesto también prevé que el 62% del total se destine a áreas sociales, con Educación como la principal beneficiaria, seguida por Salud. "El plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad", agregó Arengo.

Además del Presupuesto 2026, se aprobó la ampliación del presupuesto vigente, con fondos adicionales para salarios, medicamentos, seguridad y recolección de residuos. También se sancionó una modificación en la estructura de ministerios, que reduce áreas y redefine competencias.

Concesiones al bloque libertario y críticas desde el peronismo

Uno de los puntos centrales de la negociación con LLA fue el Código Fiscal. El PRO aceptó ampliar exenciones de Ingresos Brutos y bonificaciones solicitadas por el bloque libertario, tras varios días de tensión interna y pública. La votación de estos cambios también se resolvió con márgenes ajustados.

Desde Unión por la Patria (UP), la presidenta del bloque, Claudia Neira, cuestionó duramente el presupuesto y denunció recortes en Vivienda, aumentos en tarifas y falta de políticas para el empleo y la reactivación económica. "El presupuesto de la Ciudad para el año que viene es de 17.347.360.362.353 pesos. Son 17 billones de pesos. No hay dudas de que los recursos están", sostuvo. También se objetó que el Ejecutivo porteño desoyera propuestas opositoras como la exención total de Ingresos Brutos a todos los monotributistas. El peronismo votó en contra del paquete completo, acompañado por sectores de izquierda.

La sesión incluyó además la condonación de deudas de ABL a vecinos del barrio Rodrigo Bueno, entidades deportivas sin fines de lucro y prestadores de discapacidad, entre otros.

