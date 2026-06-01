Juanita Tinelli cuestionó a Tomás Mazza por un polémico comentario y reveló por qué se separaron

Brunenger lanzó una polémica teoría en el debate: “No es lo mismo un candado que se abre con cualquier llave, que una llave que abre todos los candados”. Y ante eso, Mazza afirmó: “Bueno, sí”.

Ante esa afirmación, Juanita Tinelli reaccionó con todo en un video a través de las redes donde se refirió a esos dichos y cuestionó el pensamiento de su ex novio. “El candado, un asco. Pero eso no lo dijo él, lo dijo Brunenger, ¿no?”, comenzó metiéndose en el tema.

Y apuntó: “Pero igual, ya hace un tiempo que dijo algo de su ex novia, que la expuso. Me parece que hay que tener... no sé, me parece una asquerosidad”.

“No una asquerosidad, me parece una falta de respeto, una falta de tacto, de empatía, de ser humano”, dejó en claro la hija de Marcelo Tinelli en desacuerdo con la manifestación de Tomás Mazza.

La separación de Juanita y Mazza fue muy comentada en su momento. Por eso, cuando la hija de Marcelo habló de su ex, sus palabras tuvieron un peso diferente. De hecho, reconoció que la imagen que tenía de él no coincidía con lo que vio en el video.

“A mí no me cae mal. Pero escucho, es como que yo conozco a un Tomás, o conocí a un Tomás, que la verdad no me hubiese imaginado nunca escuchar ese tipo de cosas. Ni en pedo. Ni en pedo reírse...”, cerró picante Juana en claro desacuerdo con lo expresado por el influencer.

Embed

Tomás Mazza confirmó su separación de Juanita Tinelli

Tomás Mazza se refirió en diálogo con el programa Puro Show (El Trece) al final de su relación con Juanita Tinelli. "Son cosas privadas. Está complicado conseguir una relación hoy en día igual", comentó el joven.

Y profundizó al respecto del final del vínculo: "Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas. No me pone triste, es así la vida".

"Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a Juanita cuando la veas, va a responder”, cerró el influencer confirmando la separación de la hija del conductor.