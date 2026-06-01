Pettovello tuvo su encuentro con el Papa León XIV y crecen las expectativas por su visita a la Argentina

Como parte de su agenda, participó de una audiencia con León XIV junto a ministros de Iberoamérica.

Noviembre, el mes que espera la Casa Rosada para la visita del Papa

Ante la consulta de A24.com, desde el entorno del presidente Javier Milei, insistieron en el mes de noviembre, como la fecha más probable para que se concrete la visita del Papa León XIV, sucesor de Francisco, el papa argentino, tal como dejó entrever, aunque aún sin confirmación oficial del Vaticano.

Según revelaron fuentes oficiales, Pettovello visitó la semana pasada Roma, con una agitada agenda de visitas a entidades educativas vinculadas al Vaticano, como parte del plan del Gobierno para acercar posiciones con la Iglesia, después del tenso Tedeum por el 25 de mayo, pero cerca de la ministra mantuvieron en estricto hermetismo lo conversado con el Papa en esta visita al Vaticano.

Mientras tanto, Javier Milei confirmó la semana pasada que desde la Cancillería a cargo del ministro Pablo Quirno y la Secretaría de Culto, son quienes entablan las conversaciones formales para la coordinación del viaje del Papa a la Argentina, que según había adelantado el propio Presidente, "es muy probable la visita del Papa" y lo más seguro es que sea en "noviembre".

La semana pasada, durante una entrevista radial, Milei había anticipado que la visita del Papa Leon XIV "es altamente probable, salvo alguna desgracia" y dijo que "la gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones", por lo que "es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina".

El encuentro de Pettovello con el Papa se produjo una semana después de la dura homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires y miembro del Episcopado Argentino, Jorge García Cuerva, frente al presidente Milei y todo el gabinete, en el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, donde el jefe de la Iglesia Católica porteña y discípulo del Papa Francisco, reclamó al gobierno y a la dirigencia en general, dejar atrás los discursos de "odio" y "polarización" política, para llamar al diálogo y atender especialmente a los más vulnerables.

Este lunes, 1 de junio, el presidente Milei compartió en redes sociales un video donde se informa la agenda de visitas a establecimientos educativos que mantuvo Pettovello durante toda la semana pasada en Roma, que culminó con las audiencias primero con el cardenal y jefe del Estado Vaticano, Pietro Parolín. Como cierre de su visita, la ministra participó de la audiencia con el Santo Padre.

"Durante la audiencia el Papa destacó la importncia de cultivar la vida interior para afroontar los desafios de la actual era de transición digital", señaló el gobierno en un video compartido por el presidente Milei en la red X.