En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Licencia
ELECCIONES 2025

José Luis Espert pidió licencia en Diputados en medio del escándalo por el caso Machado

El diputado José Luis Espert inició una licencia en la Cámara baja que se extenderá hasta el 8 de diciembre, en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Espert pidió licencia en Diputados hasta el final de su mandato en medio del escándalo por el caso Machado. (Foto: archivo)

Espert pidió licencia en Diputados hasta el final de su mandato en medio del escándalo por el caso Machado. (Foto: archivo)

El diputado nacional José Luis Espert, representante de La Libertad Avanza (LLA), inició un pedido de licencia que se extenderá hasta el 8 de diciembre, apenas un día antes de que culmine su mandato en el Congreso.

Leé también "Fred" Machado dijo que quería conocer a Milei por sus perros: la picante chicana de Espert
Fred Machado quedó bajo custodia de la Policía Federal, hasta ser extraditado a EEUU. 

La decisión llega en un momento crítico para el legislador libertario, imputado por presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Un cierre anticipado de su paso por el Congreso

Embed

El período de licencia de Espert coincide prácticamente con el final de su gestión legislativa, ya que su mandato termina el 9 de diciembre. En los hechos, el economista se retira de la actividad parlamentaria en medio de un clima de tensión política y judicial.

La licencia fue comunicada oficialmente a la presidencia de la Cámara de Diputados, que deberá ahora reorganizar la representación de La Libertad Avanza en las comisiones y sesiones de estos últimos dos meses de mandato.

El impacto del caso Fred Machado, investigado por narcotráfico

jose-luis-espert-fred-machado-avion

La decisión de José Luis Espert de alejarse de la actividad parlamentaria ocurre pocos días después de que renunciara a su candidatura legislativa y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los cargos clave dentro de la Cámara baja.

La presión política y mediática sobre Espert comenzó a intensificarse tras conocerse las acusaciones que lo vinculan con Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos y señalado como operador del narcotráfico internacional y de lavado de dinero.

Si bien Espert negó de manera reiterada cualquier relación ilegal con Machado y aseguró que su vínculo fue previo a las acusaciones judiciales contra el empresario, el clima de sospecha y la falta de respuestas contundentes terminaron erosionando su posición dentro de LLA y en el Congreso.

Las críticas de la oposición y dudas en LLA por sus explicaciones

La crisis política que derivó en su licencia se profundizó tras las reiteradas entrevistas en las que Espert evitó dar respuestas concretas sobre los cuestionamientos.

Uno de los momentos más tensos ocurrió en una entrevista televisiva donde se le preguntó si había recibido una transferencia de 200 mil dólares de Machado. La falta de una respuesta directa generó malestar en el oficialismo, la oposición y la opinión pública, alimentando las especulaciones sobre el verdadero alcance de la relación entre ambos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras figuras en marcar la necesidad de una explicación pública: “Es importante aclarar esta situación. No podemos permitir conductas que se asocien con el narcotráfico, sobre todo cuando combatimos ese delito con toda la fuerza”, expresó en declaraciones radiales.

Un golpe para La Libertad Avanza

pese-a-los-cuestionamientos-dentro-del-gobierno-el-presidente-javier-milei-sostuvo-a-jospe-luis-espert-en-todo-momento-foto-reutersagustin-marcarian-IOUC2ZY6D5ACHMLH4GXDGFD5AQ

La licencia de Espert representa un duro golpe para La Libertad Avanza, el espacio oficialista liderado por el presidente Javier Milei, que atraviesa un momento de fuerte debate interno y desgaste público de cara a las elecciones legislativas.

La salida de Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda deja vacante un lugar clave para la discusión de las cuentas públicas en el último tramo del año, cuando el Congreso debate leyes económicas fundamentales.

Los próximos pasos en la investigación

Por ahora, Espert no está procesado ni imputado formalmente por la Justicia federal argentina, aunque sí figura en una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que busca esclarecer los supuestos pagos de Machado.

La Justicia Electoral y la Justicia Penal siguen evaluando el caso, mientras que la UFI Antinarcóticos de La Matanza investiga posibles derivaciones en territorio local.

El legislador adelantó que responderá a las acusaciones en el ámbito judicial, donde asegura tener pruebas de que los contratos con Machado fueron anteriores a las causas por narcotráfico que hoy pesan sobre el empresario.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en declaraciones radiales que el mayor error de Espert fue no haber dado explicaciones contundentes desde el primer momento. “Si lo hubiese hecho, quizá no estaríamos atravesando esta crisis”, señaló Francos.

Con la licencia que se extiende hasta el 8 de diciembre, Espert evita volver a ocupar su banca en el Congreso y cierra anticipadamente su participación legislativa, en un final marcado por la controversia y la caída de su imagen pública.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert Licencia Fred Machado Elecciones 2025 La Libertad Avanza Noticias A24
Notas relacionadas
La Justicia Electoral resolvió que Karen Reichardt encabecerá la boleta de LLA en reemplazo de Espert
¿Cuánto costará según el Gobierno la reimpresión de boletas para sacar la cara de Espert?
"La decisión de la alianza es que encabece Santilli": Milei le pediría la renuncia a Karen Reichardt para "evitar confusiones"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar