Muna Pauls se sinceró sobre su vida sentimental y contó por qué no muestra el rostro de su pareja

Además, destacó el vínculo profundo que los une: “Somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos más cada día. Casi me obliga a crecer, quiero estar a la altura de semejante ser humano y eso me hace bien. Con él todo es más simple, más real. Me hace dar cuenta todo el tiempo de lo afortunada que soy de habérmelo cruzado. Quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura porque esa mezcla es perfecta, nuestra forma de complementarnos”.

En otra historia, Muna reveló que ella es de piscis y su novio de capricornio, y recordó cómo se conocieron. “Crecimos a unas cuadras de distancia y durante años nos cruzábamos todo el tiempo sin que pasara nada. El barrio fue un poco testigo de todo, de cómo sin buscarlo terminamos encontrándonos”, relató.

También compartió que sus amigas ya lo conocían desde antes, al igual que sus familias, que siempre estuvieron conectadas por el entorno común. “Mis amigas ya lo conocían de antes porque siempre estuvimos rodeados de la misma gente, nuestras familiares también ya se conocían. Yo soy muy para afuera y él es muy para adentro, a mí me gusta compartir lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado”, agregó.

Finalmente, explicó por qué no muestra el rostro de su pareja en redes: “En cuanto a por qué no muestro su cara es justamente por eso, porque él elige mantener su espacio y a mí me gusta respetarlo, no hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza. Igual quién te dice… algún día lo can a conocer”.

muna pauls 1

muna pauls novio 2

muna pauls 3

¿Qué dijo Muna Pauls sobre los canjes que hace su mamá Agustina Cherri?

Muna Pauls ya transita la adolescencia con plena conciencia del reconocimiento público que tienen sus padres —Agustina Cherri y Gastón Pauls—. Incluso, participa activamente en algunas de sus actividades laborales, como cuando colabora en la filmación de videos promocionales por canjes de productos, a los que bautizó con un nombre que desató carcajadas.

Fue su mamá, Agustina Cherri, quien compartió esta anécdota hace un tiempo. Invitada al programa de Mirtha Legrand, la actriz reveló que el asunto de los canjes fue tema de conversación en sus sesiones de terapia. “La verdad que es un tema que yo lo hablé mucho con mi psicóloga. Porque hay un tema cultural con la palabra ‘canje’, que a veces es mal visto”, comenzó explicando.

Además, relató que su hija mayor tiene una mirada mucho más descontracturada sobre el asunto. “Lo hablé con mi psicóloga porque una vez no sé qué apareció en casa nuevo y Muna me dice: ‘Má, ¿esto lo pagaste con jeta de crédito?’”, recordó entre risas. Desde ese momento, esa expresión se volvió habitual en su hogar. "Como que se empezó a utilizar en mi casa la división de que esto lo pago con tarjeta y esto con jeta de crédito, medio como gracioso”, admitió Agustina, aunque también reconoció que esa forma de nombrarlo podía tener un costado problemático.

“Y ahí me bajó la idea de que había que explicarles, porque sino se banaliza todo. Como que lo que es por canje te lo dieron o te lo regalaron. Y en realidad uno puede acceder a tener algo de canje, porque laburás desde los ocho años, tenés una carrera y la gente te sigue. Sos una actriz destacada que a una empresa le sirve que vos muestres sus productos. Me parece un laburazo”, argumentó Cherri sobre cómo aclaró este tema con Muna Pauls.

“Pero bueno después analizarlo y poder explicárselos fue como una liberación para mí. Sobre todo con Muna, que al ser la más grande, es la que siempre me ayuda a grabar el contenido y le dije: ‘Mirá nena yo trabajo desde los seis años para tener estos seguidores y poder hacer jeta de crédito, ¡no me jodas!”, concluyó Agustina Cherri entre carcajadas.