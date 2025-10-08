Nico Vázquez y Dai Fernández, cada vez más cerca y a un paso de confirmar su romance: "Se viene el..."

Por su parte, Marcela Tauro recordó una escena que presenció Viviana Canosa tiempo atrás: "La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose".

Cabe recordar que la separación entre Vázquez y Accardi se confirmó hace tres meses, luego de 18 años de relación. La noticia impactó al mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más queridas del ambiente.

¿Qué había dicho Nico Vázquez sobre Dai Fernández en medio de los rumores de terceros en discordia?

Luego de que se separaran Nico Vázquez y Gimena Accardi, el actor habló con PrimiciasYa sobre la obra Rocky y el trabajo de su compañera Dai Fernández y un gesto del artista no pasó desapercibido.

"Vi mucho talento, es una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó. Le tenía que llegar ahora, evidentemente", expresó Vázquez, estacando el profesionalismo y la trayectoria de Fernández.

Mientras el actor la elogiaba, Dai no pudo contener la emoción: "Voy a llorar". A lo que Nico respondió con ternura: "No te quiero hacer llorar, pero es la verdad", y le tomó la mano a su partenaire, en un gesto que reflejó la complicidad entre ambos.