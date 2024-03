José Luis Espert, polémico sobre la violencia en Rosario: "Para el narco es bala o bala"

Y, además agregó: “En el caso del narcotráfico no es cárcel o bala, es bala directamente, porque esa gente no tiene códigos, pueden poner en peligro la democracia, la integridad del país, la integridad territorial. Así que mi espíritu con el narcotráfico es el peor, son enemigos, es como una guerra el narcotráfico”.

Lo que declaró el diputado este miércoles por la mañana en radio El Observador. lo había dicho la noche del martes en diálogo con TN: “Ni Justicia. Ahí es bala o bala. El narco no merece derechos. Un narco está dispuesto a matar criaturas, no tiene códigos. Hay que ir y liquidarlo en su lugar. No hay que apresarlo”.

Luego, al ser consultado sobre aplicar la pena de muerte, consideró: "Siempre es mala, hay códigos. No, pena de muerte, no. Hay que ir y liquidarlos directamente. Pena de muerte sería apresarlos, ponerlos y gatillarles. Ahí es ir y agarrarlos en su lugar”.

No es la primera vez que Espert se manifiesta en ese sentido. Hace unos días, compartió en su cuenta de X la publicación del video en el que se ve cómo el sicario mataba a sangre fría a un playero de 25 años y agregó: “Para el narcotráfico en Rosario: bala o bala”.

el-posteo-hace-unos-dias-el-que-jose-luis-espert-ya-habia-dado-su-parecer-la-situacion-rosario.webp

Espert manifestó que se requieren medidas extraordinarias

Ante la escalada de violencia, el economista calificó la realidad en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro de “anormal”, por lo que manifestó que se requieren medidas extraordinarias.

“Acá no estamos viviendo una situación normal, tenemos la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, una de las principales ciudades de la Argentina, o sea, que Rosario es una de las ciudades más grandes del país y está tomada por los narcos", consideró y concluyó: "¿Qué duda puede haber de que tenés que arrasar con los narcos? No sé si con esta ley o con la otra ley. No puede haber duda. Y cuidar a los gobernantes de que no paguen el precio político de lo que hay que hacer ahí”.