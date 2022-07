Dicho comentario hace referencia a la película "Junior" de 1994, donde Schwarzenegger interpretó a un hombre que quedaba embarazado.

La confusión cacofónica se dio en medio de un discurso en donde pretendía reivindicar el rol de las mujeres y la importancia de otorgarles la jubilación: "No tenemos la comprensión los varones de lo que es ser madre. Por eso tienen estas expresiones de decir que la mujer no trabaja".

Y prosiguió: "Porque no tienen aportes, no se pueden jubilar. Es injusto que como no aporta, no trabaja. No, querido. Han trabajado toda su vida. Entonces, llega la mujer a los 60 años y le dicen que le está faltando cinco años más".

¿De qué trata "Junior", la película que citó José Mayans?

Junior es un film del año 1994 que fue un éxito. La película cuenta la historia de un científico, Alex Hesse -encarnado por Arnold Schwarzenegger-, que inventa una droga llamada embaracina que facilita el embarazo.

En una comedia de enredos, Schwarzenegger quedaba embarazado por inseminación artificial tras probar en sí mismo el fármaco que había creado.