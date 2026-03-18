El Senado ingresó los pliegos de Carlos Mahiques, Crexell y militares

Según planteó, durante el tratamiento de ese proyecto ya habían circulado versiones sobre una posible designación diplomática para la entonces legisladora, en ese momento como representante ante la UNESCO en París.

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López denunció que la postulación de Crexell es la "configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto aquí en el Senado de la Ley Bases". "No podemos permitir la consumación del delito de cohecho”, sostuvo López en el recinto.

En su intervención, también recordó el momento de aquella sesión en la que había advertido sobre esta situación y afirmó que le pidió a Crexell que no acompañara la iniciativa. “Ella, casi llorando, decía y gritaba que le estaban haciendo una operación”, relató, y agregó que el entonces senador entrerriano Edgardo Kueider la “consoló” y le dijo que votara “en paz”.

Las acusaciones generaron la reacción inmediata de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien cuestionó con dureza los dichos de la senadora riojana. “¿Nos va a tratar de amordazar a los senadores para que no hablemos? ¿Nos va a denunciar, ir a buscar un fiscal?”, replicó López durante el cruce.

Luego, Bullrich respondió: “La exsenadora Crexell fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito. Con lo cual, la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”. Además, precisó que la causa había sido archivada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6.

Cabe recordar que Crexell integró un interbloque junto al entrerriano Edgardo Kueider, quien posteriormente fue expulsado del Senado tras ser sorprendido con miles de dólares sin declarar en la frontera con Paraguay, en un episodio que generó fuerte impacto político.

Qué pasa ahora con los pliegos de Mahiques y Crexell

Tras el ingreso formal de los pliegos, tanto el de Mahiques como el de Crexell serán analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. A partir de ahora se abrirá el proceso de presentación de avales e impugnaciones, paso previo a las audiencias públicas en las que los candidatos deberán exponer antes de que sus nombramientos sean sometidos a votación en el recinto.

En la misma sesión también ingresó una serie de pliegos militares, mediante los cuales el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado para promover a un grupo de oficiales a grados superiores, en el marco de los procedimientos habituales para las Fuerzas Armadas.