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Mauro Icardi, sin club: la lista de jugadores libres que encabeza junto a un ganador del Balón de Oro

Mauro Icardi es uno de los destacados futbolistas que lideran el listado de futbolistas libres tras el cierre del mercado europeo. Todas las figuras disponibles.

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Mauro Icardi, sin club: la lista de jugadores libres que encabeza junto a un ganador del Balón de Oro

El mercado de pases de verano en Europa concluyó sus últimas horas con el ritmo frenético que lo caracteriza. Las secretarías técnicas trabajaron a contra reloj para ultimar montos y cruzar las documentaciones que garantizan las habilitaciones reglamentarias dentro de los límites estipulados. Un escenario que evoca el recordado caso de 2015 entre Real Madrid y Manchester United por David De Gea y Keylor Navas, frustrado por una demora de media hora en la presentación de los papeles.

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Nuevamente, la Premier League volvió a ratificar su superioridad económica al desembolsar 3935 millones de euros entre sus 20 clubes, cifra que superó el gasto combinado de las otras cuatro grandes ligas continentales: la Serie A italiana (1160 millones), la Bundesliga alemana (782 millones), La Liga de España (743 millones) y la Ligue 1 de Francia (600 millones). El movimiento más costoso de la ventana inglesa lo encabezó Enzo Fernández, por quien el Manchester City desembolsará 146 millones al Chelsea. Con la persiana del registro cerrada, se habilita el período para que los futbolistas con el pase en su poder negocien su futuro durante septiembre.

Por qué Mauro Icardi quedó libre y qué opciones evalúa para su futuro

En la nómina de futbolistas con el pase en su poder resalta el nombre de Mauro Icardi. El delantero de 33 años se desvinculó del Galatasaray de Turquía al no aceptar una rebaja del 50% en su salario anual de 10 millones de euros. Con un registro profesional de 250 goles en 478 partidos repartidos entre Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain y el conjunto turco, el rosarino se encuentra analizando propuestas que satisfagan sus pretensiones deportivas y personales.

Aunque trascendieron sondeos de Elche y San Pablo, la alternativa que más lo hizo dudar fue de la Lazio. “Estamos evaluando el mejor proyecto, no es necesariamente el económico, sino también el de vida. Consideramos seriamente lo de Lazio”, había señalado su representante, Elio Pino. Sin embargo, horas más tarde el periodista Nicolo Schira confirmó que el atacante rechazó el ofrecimiento del equipo romano, por lo que aún continúa sin destino definido.

Qué estrellas internacionales acompañan a Icardi en el listado de agentes libres

La lista de profesionales sin contrato contiene figuras de renombre mundial. La perla más destacada es Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en 2022 y conquistador de cinco Champions League con Real Madrid. El atacante francés de 38 años dio por concluida su etapa de tres años en Arabia Saudita, repartida entre Al-Ittihad —donde tuvo roces con el entrenador Marcelo Gallardo— y Al-Hilal, club en el que marcó 10 goles en 16 partidos en la primera mitad del año. Con contrato firmado hasta 2030 con el Fondo de Inversión Pública saudí, su horizonte contempla opciones en Al-Ittihad, Al-Shabab, la MLS o el retiro definitivo.

A la nómina se añade el lateral derecho Dani Carvajal (34 años), ganador de seis Champions League con el Real Madrid, sobre quien desmintieron versiones periodísticas españolas que lo vincularon con Argentinos Juniors. Junto a ellos, se mantiene un nutrido grupo de profesionales de jerarquía en busca de institución:

  • Raheem Sterling (último paso por Feyenoord)

  • Jadon Sancho (último paso por Manchester United)

  • Renato Sanches (último paso por Panathinaikos/PSG)

  • Paul Pogba (último paso por Monaco)

  • Philippe Coutinho (último paso por Vasco da Gama)

  • Riyad Mahrez (último paso por Al-Ahli)

  • David Alaba (último paso por Real Madrid)

  • Marcelo Brozovic (último paso por Al-Nassr)

  • Wilfried Zaha (último paso por Galatasaray)

  • Raphael Guerreiro (último paso por Bayern Munich)

  • Anthony Martial (último paso por Monterrey)

  • Oleksandr Zinchenko (último paso por Ajax)

  • Ives Bissouma (último paso por Tottenham)

  • Ismael Bennacer (último paso por Milan)

  • Tyrrel Malacia (último paso por Manchester United)

  • Tanguy Ndombele (último paso por Niza)

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