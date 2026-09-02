Mauro Icardi, sin club: la lista de jugadores libres que encabeza junto a un ganador del Balón de Oro

Qué estrellas internacionales acompañan a Icardi en el listado de agentes libres

La lista de profesionales sin contrato contiene figuras de renombre mundial. La perla más destacada es Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en 2022 y conquistador de cinco Champions League con Real Madrid. El atacante francés de 38 años dio por concluida su etapa de tres años en Arabia Saudita, repartida entre Al-Ittihad —donde tuvo roces con el entrenador Marcelo Gallardo— y Al-Hilal, club en el que marcó 10 goles en 16 partidos en la primera mitad del año. Con contrato firmado hasta 2030 con el Fondo de Inversión Pública saudí, su horizonte contempla opciones en Al-Ittihad, Al-Shabab, la MLS o el retiro definitivo.

A la nómina se añade el lateral derecho Dani Carvajal (34 años), ganador de seis Champions League con el Real Madrid, sobre quien desmintieron versiones periodísticas españolas que lo vincularon con Argentinos Juniors. Junto a ellos, se mantiene un nutrido grupo de profesionales de jerarquía en busca de institución: