¿Quién es Juan Emilio Ameri, el Diputado suspendido tras protagonizar una escena íntima en plena sesión?

Diputado Juan Emilio Ameri 4

En momentos en que se discutía la ley de Reparación Histórica para los jubilados en una sesión mixta, el diputado nacional Juan Emilio Ameri protagonizó un verdadero escándalo cuando apareció en una situación íntima con una mujer, por lo cual se dispuso suspenderlo. ¿Pero quién es este legislador salteño?

Ameri asumió su banca en la Cámara en reemplazo de Sergio "Oso" Leavy, quien dejó su banca para asumir como senador luego de un intento fallido en sus aspiraciones a ser Gobernador.

Según él mismo se define en sus redes sociales, es militante de la agrupación el Aguante del Partido de la Victoria en Salta, peronista, padre de 3 hijos y legislador por el Frente de Todos.

Hasta el momento, según consta en la página de Diputados, tras asumir en 2019, presentó un total de 63 proyectos de ley, de los cuáles en solo 19 es firmante, es decir el impulsor principal.

Sin embargo, antes de su papel como Diputado, sobre el pesaban denuncias de acoso y abuso a una menor, además de violencia de género. Incluso, participó de un enfrentamiento entre la policía y la barrabrava de River y fue detenido por un intento de escrache contra el ex presidente Mauricio Macri.

Abuso y acoso

Antes de que asumiera su banca, sobre Ameri pesa una denuncia por un presunto acoso a una militante menor de edad, la cual fue difundida desde una cuenta de Facebook, donde, además, se observan conversaciones entre el legislador y la joven.

Según la acusación, contra el diputado hay "decenas de denuncias por acoso, violencia, y maltrato", por lo cual aseguraban que iban "llegar hasta las últimas consecuencias, dirigentes y medios nacionales, si los dirigentes locales no hacen eco de las denuncias”.

“Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar”, dice la denuncia y agrega: “El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp, y ejercía su violencia también mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores”.

Asimismo, sentencia: “Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa. Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron. No puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedofilo”.

En 2018, en tanto, un grupo de mujeres de Unidad Ciudadana pedían que Ameri sea expulsado por reiterados casos de violencia y acoso.

Según informó el portal "Cuarto Poder Salta", quien fue víctima del ahora diputado suspendido fue Laura García, secretaria del Partido de la Victoria y referente militante, quien fue agredida verbalmente cuando le solicitó que colocar una bandera de Unidad Ciudadana delante de la perteneciente a su espacio.

“¿Qué mierda venís a meterte aquí vos?, anda a dar órdenes a la mierda, aquí mandamos nosotros, la próxima te cago a palos”, habrían sido las palabras de Ameri.

Violencia y detención

En 2001, Ameri también fue parte de un enfrentamiento entre la policía y la barrabrava de River cuando se jugaba un superclásico en la cancha de Boca, por lo cual fue herido con una bala de goma y perdió la visión de uno de sus ojos.

Además, el 20 de septiembre de 2018, fue detenido por un intento de "escrache" al ex presidente Mauricio Macri durante una visita a Salta. Según explicó en su momento: "Fueron encarcelados sin motivos".

Es más, en el marco de la pandemia, Ameri fue parte de la carta que le enviaron al Presidente desde el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba) donde solicitaron que el desembarco de médicos cubanos.

Ahora, hace escasos días, también participó de otra polémica, cuando tuvo un rol extremadamente notorio como mediador entre un grupo de personas que tomaron tierras en la ampliación de Parque La Vega y funcionarios de Tierra y Hábitat de Salta, según informó El Tribuno.

"Cuando me enteré que había una toma y que la Policía estaba por reprimir, me apersoné en el lugar y traté de mediar de alguna manera para que no se produzca una represión que tendría costos en la salud de los ciudadanos, primero, y después un costo político para los funcionarios", explicó Ameri.

Sin embargo, aunque para el diputado negó ser parte de los impulsores de la usurpación, fue el propio Gobernador Gustavo Sáenz quien, sin dar nombres, lo cubrió de sospechas al afirmar que hay alguien que "motoriza" estos nuevos asentamientos. "Esa gente no se traslada sola, alguien los lleva en esa camioneta. Alguien les lleva víveres", dijo el mandatario.