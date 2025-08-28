Juan Grabois acusó de cobarde a Javier Milei: "Corriste y dejaste tirado a tu compinche"

Para Grabois, la “verdadera opereta” no está en las denuncias opositoras, sino en la reacción del propio oficialismo: “Si no fuera trágico para el país, tu actito de víctima llorona y el narcodelivery rajando por Lomas, después de haber ido en una actitud de abierta provocación, serían un buen acto de ópera bufa”, concluyó.

Cuando te dedicaste a ensuciar a todo el mundo usufructuando la estructura del Estado, pero frente a una evidencia escandalosa de corrupción hacés un berrinche y no podés dar un solo argumento...



Cuando te dedicaste a amenazar "zurdos van a correr" pero custodiado y todo,… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 28, 2025