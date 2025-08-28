Juan Grabois acusó de cobarde a Javier Milei: "Corriste y dejaste tirado a tu compinche"

El dirigente social Juan Grabois publicó un fuerte mensaje en redes sociales en el que acusó al Gobierno nacional de montar una “opereta” en medio de lo que consideró una “evidencia escandalosa de corrupción”.
El dirigente social cuestionó duramente la reacción del oficialismo luego de los incidentes en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.
El dirigente social Juan Grabois publicó un fuerte mensaje en redes sociales en el que acusó al Gobierno nacional de montar una “opereta” en medio de lo que consideró una “evidencia escandalosa de corrupción”.
“Cuando te dedicaste a ensuciar a todo el mundo usufructuando la estructura del Estado, pero frente a una evidencia escandalosa de corrupción hacés un berrinche y no podés dar un solo argumento...”, comenzó Grabois en su extenso hilo de críticas.
El referente del Frente Patria Grande también ironizó sobre episodios recientes protagonizados por figuras cercanas al oficialismo. En uno de los pasajes de su tuit, recordó la frase “los zurdos van a correr” y sostuvo: “Custodiado y todo, corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche”.
En otro tramo, cuestionó al “pistolero que anda con los narcos ofreciendo bala a quien se le cruce”, a quien describió como alguien que “huye como motochorro y pide una perimetral porque lo intimida una piba de Vicente López”.
Para Grabois, la “verdadera opereta” no está en las denuncias opositoras, sino en la reacción del propio oficialismo: “Si no fuera trágico para el país, tu actito de víctima llorona y el narcodelivery rajando por Lomas, después de haber ido en una actitud de abierta provocación, serían un buen acto de ópera bufa”, concluyó.