En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Juan Grabois
Javier Milei
ELECCIONES 2025

Juan Grabois acusó de cobarde a Javier Milei: "Corriste y dejaste tirado a tu compinche"

El dirigente social cuestionó duramente la reacción del oficialismo luego de los incidentes en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.

Juan Grabois acusó de cobarde a Javier Milei: Corriste y dejaste tirado a tu compinche

El dirigente social Juan Grabois publicó un fuerte mensaje en redes sociales en el que acusó al Gobierno nacional de montar una “opereta” en medio de lo que consideró una “evidencia escandalosa de corrupción”.

Leé también Randazzo visitó una estación de tren universitaria y denunció su abandono por "la falta de gestión" de los dos últimos gobiernos
randazzo visito una estacion de tren universitaria y denuncio su abandono por la falta de gestion de los dos ultimos gobiernos

“Cuando te dedicaste a ensuciar a todo el mundo usufructuando la estructura del Estado, pero frente a una evidencia escandalosa de corrupción hacés un berrinche y no podés dar un solo argumento...”, comenzó Grabois en su extenso hilo de críticas.

El referente del Frente Patria Grande también ironizó sobre episodios recientes protagonizados por figuras cercanas al oficialismo. En uno de los pasajes de su tuit, recordó la frase “los zurdos van a correr” y sostuvo: “Custodiado y todo, corriste cagado y dejaste tirado a tu compinche”.

En otro tramo, cuestionó al “pistolero que anda con los narcos ofreciendo bala a quien se le cruce”, a quien describió como alguien que “huye como motochorro y pide una perimetral porque lo intimida una piba de Vicente López”.

Para Grabois, la “verdadera opereta” no está en las denuncias opositoras, sino en la reacción del propio oficialismo: “Si no fuera trágico para el país, tu actito de víctima llorona y el narcodelivery rajando por Lomas, después de haber ido en una actitud de abierta provocación, serían un buen acto de ópera bufa”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1961153190830747783&partner=&hide_thread=false
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juan Grabois Javier Milei
Notas relacionadas
José Luis Espert sobre los incidentes en los actos de LLA: "Lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia"
Una vez más, incidentes en la campaña de LLA: un móvil de A24 agredido en Corrientes
Así fue el enfrentamiento entre estudiantes libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar