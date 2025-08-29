Emoción y tensión en La Voz Argentina: Miranda! anunció a sus salvados en los Playoffs

Finalmente, el dúo completó su selección con Sofía Verna, que interpretó Soy pan, soy paz, soy más, y Pablo Cuello, quien se lució con You're The First, The Last, My Everything. Ambos recibieron elogios por su entrega y estilo.

Playoffs en La Voz Argentina: los participantes que salvó Lali Espósito y los que quedaron en manos del público

Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito vivió uno de los momentos más exigentes como coach: tuvo que tomar una difícil decisión y elegir a cuatro integrantes de su equipo para que avanzaran en el certamen. El día anterior, ya había asegurado el pase de Valentino, quien fue el primero en ser salvado.

Luego de las presentaciones en vivo de los participantes en la etapa de Playoffs, la artista pop seleccionó a cuatro voces para continuar en la competencia. Los seis restantes quedaron sujetos al voto del público, que será el encargado de definir quiénes siguen en carrera.

"Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime", anunció la cantante. El joven había conmovido al jurado con su interpretación de La barca, destacándose por su sensibilidad y dominio vocal. Más tarde, Lali comunicó que también elegía a Alan, uno de los más queridos por la audiencia, quien brilló con su versión de Bad, el clásico de Michael Jackson.

La siguiente en ser confirmada fue Lola, quien logró emocionar con su interpretación de Don’t You Remember, mostrando una profunda conexión con la canción. Finalmente, Lali completó su selección con Rafael, que interpretó Crazy y recibió elogios por su estilo único y fuerte presencia sobre el escenario.

La elección no fue sencilla, y Lali lo dejó en evidencia con gestos de emoción y palabras de aliento para todos los concursantes, reconociendo el talento y el esfuerzo de cada uno en esta etapa decisiva del programa.