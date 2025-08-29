A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DECISIÓN DIFÍCIL

Emoción y tensión en La Voz Argentina: Miranda! anunció a sus salvados en los Playoffs

En La Voz Argentina 2025, Miranda! eligió a cuatro participantes para continuar en el certamen, mientras que el resto quedó en manos del público.

29 ago 2025, 00:25
miranda!
miranda!

Este jueves, en una nueva gala de La Voz Argentina 2025 (Telefe), el dúo Miranda! enfrentó una de las decisiones más complejas de la competencia: elegir a los cuatro participantes que seguirán en la próxima etapa, mientras que los seis restantes quedaron en manos del voto del público.

Luego de la presentación del equipo de Soledad Pastorutti en los Playoffs, y minutos antes de que finalizara el programa, Juliana Gattas anunció el primer nombre: "El primer salvado de hoy va a ser Thomás Guzmán". El joven se sumó así a Joaquín Martínez, quien había sido elegido el miércoles tras interpretar Quereme... tengo frío.

Leé también

La difícil decisión de Luck Ra en La Voz Argentina: los cinco participantes que eligió para salvar

la dificil decision de luck ra en la voz argentina: los cinco participantes que eligio para salvar

Más adelante, Ale Sergi reveló el segundo participante que continúa en carrera: Josué Cordero, quien emocionó con su versión de Marinero.

Antes de dar a conocer los últimos dos nombres, Gattas se tomó un momento para destacar el nivel del equipo: "La rompieron todos, estuvieron todos muy bien y muy especiales, es muy difícil esto".

Finalmente, el dúo completó su selección con Sofía Verna, que interpretó Soy pan, soy paz, soy más, y Pablo Cuello, quien se lució con You're The First, The Last, My Everything. Ambos recibieron elogios por su entrega y estilo.

Embed

Playoffs en La Voz Argentina: los participantes que salvó Lali Espósito y los que quedaron en manos del público

Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito vivió uno de los momentos más exigentes como coach: tuvo que tomar una difícil decisión y elegir a cuatro integrantes de su equipo para que avanzaran en el certamen. El día anterior, ya había asegurado el pase de Valentino, quien fue el primero en ser salvado.

Luego de las presentaciones en vivo de los participantes en la etapa de Playoffs, la artista pop seleccionó a cuatro voces para continuar en la competencia. Los seis restantes quedaron sujetos al voto del público, que será el encargado de definir quiénes siguen en carrera.

"Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime", anunció la cantante. El joven había conmovido al jurado con su interpretación de La barca, destacándose por su sensibilidad y dominio vocal. Más tarde, Lali comunicó que también elegía a Alan, uno de los más queridos por la audiencia, quien brilló con su versión de Bad, el clásico de Michael Jackson.

La siguiente en ser confirmada fue Lola, quien logró emocionar con su interpretación de Don’t You Remember, mostrando una profunda conexión con la canción. Finalmente, Lali completó su selección con Rafael, que interpretó Crazy y recibió elogios por su estilo único y fuerte presencia sobre el escenario.

La elección no fue sencilla, y Lali lo dejó en evidencia con gestos de emoción y palabras de aliento para todos los concursantes, reconociendo el talento y el esfuerzo de cada uno en esta etapa decisiva del programa.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina

Lo más visto