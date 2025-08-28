En vivo Radio La Red
Vasos con hielo y alcohol, dinero y una fuga de película: así fue la brutal persecución a toda velocidad

Una pareja fue detenida tras una persecución que comenzó en Villa Urquiza y finalizó con la camioneta en la que escapaban chocando contra un patrullero. El vehículo tenía la patente duplicada.

Vasos con hielo y alcohol

Vasos con hielo y alcohol, dinero y una fuga de película: así fue la brutal persecución que terminó en Villa Crespo. (Foto: A24.com)

La madrugada de este jueves quedó marcada por un impactante operativo policial que se extendió a lo largo de varios barrios porteños y finalizó en Villa Crespo con la detención de una pareja que intentaba escapar en una camioneta Volkswagen Amarok negra.

Choque, persecución e incendio en Villa Soldati: 3 menores heridos. 

Según confirmaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el vehículo evadió un control de tránsito en Villa Urquiza. Lejos de detenerse ante la orden de los agentes, el conductor aceleró y dio inicio a una persecución que se prolongó por varias cuadras, involucró al menos tres patrulleros y terminó con la camioneta colisionando contra uno de los móviles de la Policía de la Ciudad en la intersección de Juan B. Justo y Warnes.

Una fuga peligrosa que atravesó varios barrios

Los testigos relataron que el operativo fue a gran velocidad y que el vehículo circulaba de manera temeraria, sin respetar semáforos y poniendo en riesgo a transeúntes y otros conductores. Durante el trayecto se registraron maniobras peligrosas: exceso de velocidad, cruce en contramano y hasta la evasión de otras barreras de seguridad.

Finalmente, la camioneta quedó detenida tras el choque. Allí, los ocupantes -un hombre y una mujer- fueron obligados a descender del rodado y trasladados a la Comisaría 15.

Los hallazgos dentro de la camioneta

Vasos con hielo y alcohol, dinero y una fuga de película: así fue la brutal persecución que terminó en Villa Crespo. (Foto: A24.com)

Una vez finalizada la persecución, la Policía inició la inspección del vehículo. Lo que encontraron llamó la atención: bebidas alcohólicas abiertas, vasos con hielo aún servidos y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Fuentes del operativo detallaron que dentro de una bolsa de supermercado había billetes de 500, 1.000, 10.000 y 20 pesos. El conteo oficial se realizó en presencia de testigos y, según los efectivos, fue necesario repetirlo varias veces para garantizar la transparencia del procedimiento.

El hallazgo refuerza la hipótesis de que los ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol e incluso posiblemente de drogas, ya que mostraban signos claros de alteración y descontrol al momento de la detención.

Vasos con hielo y alcohol, dinero y una fuga de película: así fue la brutal persecución que terminó en Villa Crespo. (Foto: A24.com)

Un vehículo sin pedido de captura, pero bajo la lupa

La camioneta Volkswagen Amarok no tenía pedido de captura al momento del operativo, aunque los agentes confirmaron que se realizan averiguaciones sobre infracciones previas, antecedentes judiciales y el estado de la documentación.

La matrícula del rodado presentaba una particularidad: era una patente duplicada, lo que podría derivar en causas judiciales adicionales por falsificación o irregularidades administrativas.

El “auto de los chorros” y el simbolismo criminal

En el marco de la investigación, los efectivos remarcaron un dato llamativo: la elección del modelo de vehículo. Tal como ocurrió en el pasado con el Volkswagen Bora, asociado en la jerga policial al “auto de los chorros”, la Amarok se volvió frecuente en hechos delictivos por su potencia, confiabilidad y capacidad de escape.

“Se repite el patrón: vehículos de alta gama, potentes y discretos que permiten escapar rápidamente y pasar desapercibidos en medio del tránsito urbano”, señaló un investigador.

Una madrugada que terminó en la comisaría

Los ocupantes de la camioneta, aún sin identificar oficialmente, quedaron demorados y se enfrentan a causas por resistencia a la autoridad, conducción peligrosa, daños y presunta conducción en estado de ebriedad.

La madrugada, que había comenzado para ellos con alcohol y descontrol, terminó de la peor manera: tras las rejas y con una investigación penal en curso.

Vecinos de la zona de Villa Crespo se vieron sorprendidos por la magnitud del operativo, que obligó a cortar parte de la Avenida Juan B. Justo en pleno horario de tránsito. “Era una escena de película: sirenas, patrulleros, y la camioneta rodeada. Después vimos cómo los bajaban y parecía que no podían ni caminar de lo tomados que estaban”, relató una comerciante de la zona.

La situación judicial

Ahora será la Justicia la que determine los pasos a seguir. La fiscalía interviniente aguarda los resultados de alcoholemia y exámenes toxicológicos para precisar el grado de responsabilidad de los detenidos.

Además, se investigará el origen del dinero encontrado en la camioneta y si los ocupantes cuentan con antecedentes penales. No se descarta que el monto esté vinculado a actividades ilícitas, aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre su procedencia.

