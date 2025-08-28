Romina Uhrig defendió a Thiago Medina y lanzó una dura frase contra Daniela Celis: "Sigue..."

El escándalo se intensificó cuando Katia La Tana, en una entrevista con LAM (América TV), reveló que había tenido un encuentro íntimo con Thiago. La confesión generó un fuerte impacto en Daniela, quien rompió en llanto en vivo, y obligó a ambos a salir a aclarar la situación en redes.

La inesperada reacción de Thiago Medina frente a la bomba de Katia La Tana en LAM

Thiago Medina rompió el silencio en sus redes sociales tras el escándalo que se desató en LAM (América TV), cuando Katia La Tana aseguró en una entrevista haber tenido un encuentro íntimo con él, generando una fuerte reacción de Daniela Celis.

El llanto de la madre de Laia y Aimé en pleno programa impactó en los medios y redes, y tanto ella como Thiago se vieron obligados a hacer un descargo público a través de sus cuentas de Instagram para aclarar la situación.

“Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió el ex participante de Gran Hermano, marcando distancia de la polémica.

En su mensaje, Thiago también expresó arrepentimiento y se mostró abierto a reconocer errores si su actitud afectó a Daniela: “Yo estoy bien y sé que valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta”. “Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”, agregó, en referencia al revuelo que se generó tras las declaraciones de su expareja.

Descargo de Thiago Medina1