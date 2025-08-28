A24.com

La particular respuesta de Nico Vázquez a Mirtha Legrand por sus dichos sobre Gimena Accardi

Tras sus polémicas declaraciones, Mirtha Legrand decidió comunicarse con Nico Vázquez para pedirle disculpas por lo que había dicho acerca de Gimena Accardi. El actor respondió a su manera.

28 ago 2025, 23:29
Como todo escándalo mediático, la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez generó diversas opiniones. Entre ellas se destacó la de Mirtha Legrand, quien causó polémica al decir en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) que “lo dejó como un cornudo”.

Aunque ella mismo manifestó que no tenía el número de teléfono de Vázquez, alguien cercano al actor contó que la conductora decidió llamarlo para expresarle su arrepentimiento por lo dicho. La reacción de Nico no tardó en llegar y fiel a su estilo, estuvo cargada de afecto: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, respondió, dejando en claro que nunca se sintió ofendido.

Lejos de cualquier malestar, Mirtha le adelantó que pronto asistirá al teatro para verlo en Rocky, la obra que encabeza con gran éxito, con la intención de aplaudirlo y ovacionarlo. Por su parte, Nico le reafirmó que no había razones para disculparse.

Aun así, la conductora sintió la necesidad de pedir perdón por sus dichos, que habían generado repercusión en los medios.

Mirtha Legrand se retractó de su comentario sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Durante el fin de semana, Mirtha Legrand fue vista de reojo por un filoso comentario al opinar sobre la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años juntos.

En su programa La noche de Mirtha (El Trece), la conductora no dudó en poner en tela de juicio a la actriz por haber contado públicamente que le había sido infiel al protagonista de Rocky.

“Una infidelidad se oculta, no se comenta”, remarcó Mirtha. En ese momento, la periodista Karina Iavícoli, invitada a la mesa, intervino para matizar: “Ella (Accardi) dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla”.

La diva continuó defendiendo su postura: “Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas”. Ante esto, la panelista de Intrusos (América TV) le preguntó directamente: “¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?”

En ese momento, la conductora fue tajante con la actriz, lanzando una polémica declaración: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

Sin embargo, días después del revuelo generado por sus palabras, la Chiqui dialogó en exclusiva con Desayuno Americano (América TV) y reconoció su error al referirse de esa manera sobre la separación.

"Estoy muy arrepentida", dijo al inicio la conductora, y explicó que no recibió ninguna reprimenda por el tema, sino que fue ella misma quien se dio cuenta de que se había equivocado: "Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar".

Además, subrayó: "No quise insultar para nada, me parece una excelente persona (por Nico Vázquez)" y aclaró que no se contactó con él para disculparse ni tiene su número de teléfono.

