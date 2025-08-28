La particular respuesta de Nico Vázquez a Mirtha Legrand por sus dichos sobre Gimena Accardi

gimena accardi mirtha legrand

Mirtha Legrand se retractó de su comentario sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Durante el fin de semana, Mirtha Legrand fue vista de reojo por un filoso comentario al opinar sobre la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años juntos.

En su programa La noche de Mirtha (El Trece), la conductora no dudó en poner en tela de juicio a la actriz por haber contado públicamente que le había sido infiel al protagonista de Rocky.

“Una infidelidad se oculta, no se comenta”, remarcó Mirtha. En ese momento, la periodista Karina Iavícoli, invitada a la mesa, intervino para matizar: “Ella (Accardi) dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla”.

La diva continuó defendiendo su postura: “Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas”. Ante esto, la panelista de Intrusos (América TV) le preguntó directamente: “¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?”

En ese momento, la conductora fue tajante con la actriz, lanzando una polémica declaración: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

Sin embargo, días después del revuelo generado por sus palabras, la Chiqui dialogó en exclusiva con Desayuno Americano (América TV) y reconoció su error al referirse de esa manera sobre la separación.

"Estoy muy arrepentida", dijo al inicio la conductora, y explicó que no recibió ninguna reprimenda por el tema, sino que fue ella misma quien se dio cuenta de que se había equivocado: "Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar".

Además, subrayó: "No quise insultar para nada, me parece una excelente persona (por Nico Vázquez)" y aclaró que no se contactó con él para disculparse ni tiene su número de teléfono.