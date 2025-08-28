Diputados reactivaron la comisión investigadora del caso Libra en medio del escándalo por la Andis

En esa misma línea, la diputada del PRO Silvana Giudici advirtió que “todo lo que hagan vencido el plazo de la resolución original es inválido” y acusó a los opositores de buscar imponer “un criterio inconstitucional de voto ponderado para quedarse con la presidencia, lo que es muy peligroso para la pluralidad política de esta cámara”.

Pese a esas críticas, se definió que la comisión se reunirá los martes a las 16. En el primer encuentro se votará un reglamento y se definirán las citaciones a funcionarios bajo la modalidad de pedidos de informes. Además, quedó establecido que tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre de 2025 para presentar dictámenes y conclusiones, y que deberá elevar su informe final a la Cámara de Diputados dentro de los diez días posteriores.

La comisión se había creado el 8 de abril con 128 votos a favor, 93 en contra y siete abstenciones. Su objetivo es investigar la eventual responsabilidad del presidente en el caso Libra, una operatoria vinculada a la criptomoneda del mismo nombre. A la comisión fueron citados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos asistió a la interpelación.

Durante los primeros meses no se logró designar autoridades y las reuniones quedaron a cargo del secretario parlamentario Adrián Pagán. Hubo dos intentos de acuerdo por la paridad de los 28 miembros entre oficialismo y oposición, pero ambos fracasaron. Para el Gobierno, los plazos de 90 días de trabajo vencieron el 30 de julio; para la oposición, en cambio, esos tiempos nunca comenzaron a correr porque el reloj empieza a contar recién desde la elección de autoridades, algo que hasta ahora no se había concretado.