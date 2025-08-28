En vivo Radio La Red
Política
Diputados
ComisiónBicameral
CONGRESO

Diputados reactivaron la comisión investigadora del caso Libra en medio del escándalo por la Andis

Con apoyo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y otros bloques opositores, la comisión que indaga el caso Libra volvió a funcionar tras más de tres meses paralizada.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda lograron reactivar la comisión investigadora del caso Libra, que llevaba más de tres meses sin funcionar. La decisión coincidió con el nuevo escándalo que golpea al Gobierno, vinculado al presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con la votación, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue elegido presidente del organismo. Autor de la propuesta que modificó la resolución original, fue quien permitió destrabar la conformación de la comisión. “Está la Justicia investigando y esperamos que actúe con confianza y rapidez en el caso Libra, pero también es clave el rol del Congreso”, señaló al salir de la reunión.

El legislador de la Coalición Cívica planteó además: “¿Hubo o no hubo manejo de información privilegiada en las más altas esferas del poder? No quiero adelantar posiciones, porque es una comisión investigadora”. En tanto, la vicepresidencia quedó sin cubrir y la secretaría fue asignada a Juan Marino (Unión por la Patria).

libra denuncia.jpg

Desde La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni rechazó la reactivación. “No avalamos lo que está pasando. Se vulnera la representación de las mayorías y minorías. Esto deja un precedente porque vamos a impugnar. El plazo de esta comisión ya había terminado”, sostuvo, antes de que su bloque y el PRO se levantaran de sus bancas. “Si seguimos con esta comisión como si nunca hubiese funcionado, estamos avalando una mentira. No voy a convalidar este atropello de la oposición”, agregó.

En esa misma línea, la diputada del PRO Silvana Giudici advirtió que “todo lo que hagan vencido el plazo de la resolución original es inválido” y acusó a los opositores de buscar imponer “un criterio inconstitucional de voto ponderado para quedarse con la presidencia, lo que es muy peligroso para la pluralidad política de esta cámara”.

Pese a esas críticas, se definió que la comisión se reunirá los martes a las 16. En el primer encuentro se votará un reglamento y se definirán las citaciones a funcionarios bajo la modalidad de pedidos de informes. Además, quedó establecido que tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre de 2025 para presentar dictámenes y conclusiones, y que deberá elevar su informe final a la Cámara de Diputados dentro de los diez días posteriores.

La comisión se había creado el 8 de abril con 128 votos a favor, 93 en contra y siete abstenciones. Su objetivo es investigar la eventual responsabilidad del presidente en el caso Libra, una operatoria vinculada a la criptomoneda del mismo nombre. A la comisión fueron citados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos asistió a la interpelación.

Durante los primeros meses no se logró designar autoridades y las reuniones quedaron a cargo del secretario parlamentario Adrián Pagán. Hubo dos intentos de acuerdo por la paridad de los 28 miembros entre oficialismo y oposición, pero ambos fracasaron. Para el Gobierno, los plazos de 90 días de trabajo vencieron el 30 de julio; para la oposición, en cambio, esos tiempos nunca comenzaron a correr porque el reloj empieza a contar recién desde la elección de autoridades, algo que hasta ahora no se había concretado.

Se habló de
Diputados ComisiónBicameral Libra Andis Unión por la Patria
Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

