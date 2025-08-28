En vivo Radio La Red
MINISTERIO DE TRANSPORTE BONAERENSE

Medida OFICIAL: habrá transporte público gratuito en PBA para las elecciones

El Gobierno bonaerense dispuso que colectivos, micros de media y larga distancia y lanchas del Delta del Paraná sean gratuitos en las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre.

Medida OFICIAL: habrá transporte público gratuito en PBA para las elecciones

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció que el transporte público será gratuito durante las elecciones provinciales y nacionales previstas para el 7 de septiembre y el 26 de octubre. La medida quedó oficializada en la Resolución 231-MTRAGP-2025 y contempla los servicios automotores urbanos, interurbanos de media y larga distancia, además del transporte fluvial en el Delta del Paraná.

Leé también Elecciones 2025: ¿Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre?
Todos los números de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Foto Archivo
colectivos-amba-reintegro-visa

El objetivo, según se explicó, es garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a sus lugares de votación. “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”, afirmó el ministro Martín Marinucci.

El funcionario remarcó que el transporte público “no sólo es un medio de movilidad, sino un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional”. También adelantó que las empresas incrementarán las frecuencias para facilitar los traslados durante esas jornadas.

Por último, la cartera de Transporte instó a los municipios a adherir a la iniciativa, con el fin de reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento democrático.

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en octubre

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025, el Gobierno nacional oficializó los montos que recibirán en concepto de viáticos quienes participen del operativo electoral. A través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, se detallan las sumas que corresponderán a autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos.

  • Autoridades de mesa: recibirán $40 mil por cumplir su función durante la jornada electoral. Además, quienes completen una capacitación oficial avalada por la Justicia Nacional Electoral percibirán un adicional de $40.000, alcanzando un total de $80 mil. Esta medida busca fomentar la participación en instancias formativas previas, con el objetivo de garantizar un proceso más eficiente.

  • Delegados en locales de votación: percibirán $80 mil por su tarea de coordinación y supervisión general en los establecimientos donde se emita el voto.

  • Delegados judiciales: encargados de enviar reportes e incidencias a la Cámara Nacional Electoral y a los sistemas habilitados por la justicia electoral de distrito, recibirán $40 mil.

  • Delegados tecnológicos: quienes asuman el control del sistema de identificación biométrica de los votantes recibirán la compensación más alta: $120 mil.

Elecciones 2025: cómo y cuándo cobrarán las autoridades de mesa

El pago de los viáticos se realizará una vez concluidas las elecciones. Los beneficiarios podrán optar por distintas formas de cobro: a través de la aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual o de manera presencial en una sucursal del Correo.

La Justicia Nacional Electoral se encargará de certificar que las tareas hayan sido cumplidas correctamente y notificará al Correo Argentino para que gestione los pagos. La coordinación general del operativo estará en manos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Comparación con elecciones anteriores

Para poner en perspectiva el aumento, en las presidenciales de 2023, el viático para autoridades de mesa era de $7 mil, con un adicional de $3.000 para quienes se capacitaran, sumando un total de $10.000 en la segunda vuelta. En esta oportunidad, la cifra se ha incrementado significativamente, incluso igualando las compensaciones ya previstas por la provincia de Buenos Aires para sus comicios del 7 de septiembre.

