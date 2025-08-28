Medida OFICIAL: habrá transporte público gratuito en PBA para las elecciones

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en octubre

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025, el Gobierno nacional oficializó los montos que recibirán en concepto de viáticos quienes participen del operativo electoral. A través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, se detallan las sumas que corresponderán a autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos.

Autoridades de mesa : recibirán $40 mil por cumplir su función durante la jornada electoral. Además, quienes completen una capacitación oficial avalada por la Justicia Nacional Electoral percibirán un adicional de $40.000, alcanzando un total de $80 mil . Esta medida busca fomentar la participación en instancias formativas previas, con el objetivo de garantizar un proceso más eficiente.

Delegados en locales de votación : percibirán $80 mil por su tarea de coordinación y supervisión general en los establecimientos donde se emita el voto.

Delegados judiciales : encargados de enviar reportes e incidencias a la Cámara Nacional Electoral y a los sistemas habilitados por la justicia electoral de distrito, recibirán $40 mil .

Delegados tecnológicos: quienes asuman el control del sistema de identificación biométrica de los votantes recibirán la compensación más alta: $120 mil.

Elecciones 2025: cómo y cuándo cobrarán las autoridades de mesa

El pago de los viáticos se realizará una vez concluidas las elecciones. Los beneficiarios podrán optar por distintas formas de cobro: a través de la aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual o de manera presencial en una sucursal del Correo.

La Justicia Nacional Electoral se encargará de certificar que las tareas hayan sido cumplidas correctamente y notificará al Correo Argentino para que gestione los pagos. La coordinación general del operativo estará en manos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Comparación con elecciones anteriores

Para poner en perspectiva el aumento, en las presidenciales de 2023, el viático para autoridades de mesa era de $7 mil, con un adicional de $3.000 para quienes se capacitaran, sumando un total de $10.000 en la segunda vuelta. En esta oportunidad, la cifra se ha incrementado significativamente, incluso igualando las compensaciones ya previstas por la provincia de Buenos Aires para sus comicios del 7 de septiembre.