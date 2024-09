Juan Grabois, enfurecido: varios pasajeros lo increparon en Ezeiza y él reaccionó

Embed

"¿A quién le robé señora, a quién?", cuestionaba el dirigente frente a los insultos de los presentes, quienes lo calificaron de "chorro" y le replicaban que le robaba "a los pobres".

La tensión que se desató en la terminal de arribos continuó escalando y terminó en el estacionamiento del aeropuerto, donde las personas le gritaban: "Andá a trabajar".

"Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo", replicó el dirigente social que regresaba de visitar al Sumo Pontífice. Pocos segundos después, un hombre se acercó hasta el auto donde se encontraba Grabois y lanzó: "A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada".

Efectivos de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) debieron intervenir y se impusieron entre el abogado y las personas que lo insultaban para evitar que el conflicto escale a una agresión física.

"Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca", agregó el dirigente social al respecto desde su cuenta oficial de X.

Juan Grabois se encontraba regresando desde Italia, donde el viernes participó de una actividad en el Vaticano, convocada por el Papa Francisco, junto a otros referentes sociales de la región.