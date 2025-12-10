En vivo Radio La Red
Política
Corte Suprema
Aniversario

Juicio a las juntas, a 40 años: con mensajes al poder político, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que dictaron el histórico fallo

La ceremonia distinguió a los camaristas que encabezaron el proceso de 1985. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia destacaron el valor democrático del fallo.

Juicio a las juntas, a 40 años: con mensajes al poder político, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que dictaron el histórico fallo

Con un acto en la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, el Poder Judicial de la Nación rindió homenaje a los jueces que integraron el tribunal de la Cámara Federal que en 1985 condenó a los comandantes de las Juntas Militares. La ceremonia, organizada al cumplirse cuatro décadas de la sentencia, distinguió a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, además de los fallecidos Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco, representados por sus familias.

En el homenaje, además de hablar del pasado, también se plantearon desafíos para el futuro y algunos mensajes para el poder político actual. También destacaron la figura de Raúl Alfonsín, muchas veces criticado por el actual Presidente Javier Milei.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encabezó el acto con un discurso en el que destacó la trascendencia internacional del proceso. “La experiencia argentina ha sido considerada en todo el mundo como un caso de justicia transicional ejemplar. Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”, afirmó. En su repaso histórico, recordó que durante décadas se había instalado en el país “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”, que fue quebrada “gracias al impulso del expresidente Alfonsín y a la existencia de un auténtico juicio justo”.

Rosatti subrayó que el juicio no respondió a lógicas de revancha sino de legalidad democrática. “No fue una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas. Se caracterizó por un profundo apego a la ley y coronó en una sentencia impecable, en un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”, señaló. Al cierre, agradeció a los magistrados homenajeados “por haber sostenido los pilares democráticos y las instituciones republicanas cuando estaban en riesgo y por enseñarnos que los jueces independientes pueden combatir incluso al mal absoluto por caminos civilizados”.

Una respuesta jurídica inédita ante crímenes atroces

El vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, centró su mensaje en el valor normativo del proceso. “Estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho. A 40 años del fallo, la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”, planteó.

En su análisis, Rosenkrantz remarcó la excepcionalidad del juicio en el marco de un sistema constitucional. “Dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”, expresó.

El magistrado también valoró el compromiso con la imparcialidad. “Desafiando a los que pregonaban la impotencia del derecho y transitando únicamente por la senda del derecho penal liberal, estos hombres condenaron a quienes consideraron culpables y absolvieron a quienes encontraron inocentes. Es preciso decirlo, pues en nuestra sociedad todavía maniquea muchas veces se pierde la capacidad para distinguir entre lo que es debido y lo que nos gusta”, subrayó.

El ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, por su parte, sostuvo que los jueces del tribunal no solo firmaron una sentencia histórica, sino que generaron un legado colectivo. “Mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo. Por eso, la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”, afirmó.

El recuerdo de los jueces del juicio y el compromiso con la democracia

León Arslanian, presidente del tribunal en 1985, agradeció la distinción y reivindicó la labor compartida. “Fue un trabajo coral que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la CONADEP, pasando por los empleados y funcionarios judiciales. Fue un proceso que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse”, afirmó.

En su mensaje, Arslanian planteó también una mirada hacia el presente. “Me permito albergar la esperanza de que nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”, concluyó.

Ricardo Gil Lavedra también evocó los obstáculos de aquella experiencia inédita. “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir. Los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, señaló. Subrayó especialmente el rol de quienes testimoniaron: “Tuvieron la valentía de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”.

Gil Lavedra cerró su intervención con una reflexión sobre el presente judicial. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales. Ese fue y sigue siendo el mayor legado del juicio”, aseguró.

