Patricia Bullrich explicó por qué no repudió el atentado a Cristina Kichner

Además, agregó: "No me gusta que venga una policía de la palabra a decirme que tengo que usar tal palabra porque sino la dije no repudié. El presidente, en cadena nacional, dio inmediatamente un feriado nacional en un país que necesita trabajar. Una plaza de ellos y dijo que los responsables de este atentado son la prensa, la oposición y la Justicia, frente a eso, me pareció de una enorme bajeza.

Tras el intento de magnicidio a la expresidenta, Bullrich se había pronunciado en sus redes sociales acusando al presidente Alberto Fernández de utilizar el episodio políticamente.

"El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable", había advertido.

Casi un mes después, opinó sobre el atentado contra la ex mandataria y denunció fallas en el operativo de seguridad que la protegía, al tiempo que reveló que la gestión de Juntos por el Cambio dejó la presidencia en 2019 con "la mejor custodia del mundo".

"Le dejamos a la Presidencia de la Nación a la mejor custodia del mundo, porque había venido el G20. Compramos camionetas con el mejor blindaje, unas mantas antibalísticas, como chalecos antibalas. Unas custodias debían sacar a la vicepresidenta, otro retener a la persona y la policía de la calle debería encargarse de ello", describió la ex ministra de Seguridad.

Además, prosiguió: "Ellos confiaron mucho en la idea de que la militancia los cuidaban. Se dejaban rodear por la militancia, pero despreciaban lo profesional. En la militancia se te cuela cualquiera, y más si no tenes una valla o un arco para ver si la gente tiene armas o no, una distancia determinada".

Patricia Bullrich opinó sobre la investigación del atentado a Cristina Kirchner

Por otro lado, la ex funcionaria pidió encauzar la investigación sobre los autores del intento de atentado en "la ruta del dinero" que los financiaba, y destacó que no ve gran sustento económico detrás de la llamada "banda de los copitos". Además, propuso correr a la Policía Federal de la causa.

"Eso es raro. Si hay algo importante, cualquier investigación es que vos siempre debes seguir la ruta del dinero. No hay mucho dinero detrás de esto, es una pistola vieja, es una organización detrás de un WhatsApp, ver de dónde sacaban el dinero porque acá la ruta del dinero debe ser de cualquier lado", afirmó.

También, agregó: "Un tema fundamental es sacarle la investigación a las fuerzas que estuvieron en el lugar. Debería haber ido a Gendarmería, a Seguridad Aeroportuaria (PSA) o a Prefectura y no a la Policía Federal. No por nada, porque son profesionales, pero puede haber algún lazo de amistad. La Federal no debería haber manejado ni el teléfono ni lo que luego sucedió es que no grabó las conversaciones de la Justicia, y lo digo sin dudar de la Policía Federal".