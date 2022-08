En ese marco, agregó: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios".

"Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción hemos logrado mantener la unidad, que es lo que la gente nos pide. Lo colectivo por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa", concluyó Rodríguez Larreta.

Morales, por su parte, le contestó a Carrió: "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo"

También a través de Twitter, Morales replicó: "En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple. Apenas asumí como Gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas. No permito que se intente manchar nuestra gestión".

En ese sentido, reflexionó que "hay que consolidar Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo. Los adversarios que están destruyendo las esperanzas del pueblo argentino están en el Frente de Todos".

Patricia Bullrich acusó a Elisa Carrió de dar un "espectáculo degradante"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusándola de dar "un espectáculo degradante" y pidió "terminar con la impunidad de la palabra". Así fue luego de que "Lilita" criticara a otros referentes de Juntos por el Cambio.

En un hilo en su cuenta de Twitter, la ex ministra de Seguridad de la Nación criticó la decisión de la ex diputada y remarcó: "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas".

"Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", indicó Patricia Bullrich.

Asimismo, añadió: "Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio".

"A Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable", precisó.

Los dichos de Elisa Carrió que hicieron estallar a Juntos por el Cambio

Carrió criticó a varios dirigentes de Juntos por el Cambio en una entrevista en la señal de cable LN+. Expresó que el "empoderamiento" del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, "limpió" Juntos por el Cambio, entre los que querían hacer neoperonismo y los que estaban más cerca del radicalismo y del PRO. "Algunos querían confundir con un neo-PJ con Massa”, advirtió la dirigente.

Carrio, en otro tramo de la entrevista, apuntó también contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Me puso un amante en una lista, y dije ‘me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”. También disparó contra el diputado Emilio Monzó. “Yo sé que en la Cámara de Diputados tenía negocios con Massa porque lo veía”.

La exhortación de Elisa Carrió a juntos por el Cambio

“Hacia adelante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, sostuvo.

Y concluyó: "Le dije a Mauricio Macri que yo estoy harta de que haya doble juego y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada".