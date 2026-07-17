Di María reveló si estará en la final del Mundial 2026 para acompañar a la Selección Argentina

A pesar de la distancia física, el atacante dejó en claro que su lazo con el grupo que comanda Lionel Scaloni permanece intacto. "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", expresó, asumiendo plenamente su rol como un aficionado más desde el retiro internacional.

Qué opinó Ángel Di María sobre el presente de la Selección Argentina

El autor del gol en la final de Qatar valoró el recambio generacional y celebró el hecho de que el equipo haya alcanzado su segunda definición consecutiva.

La mirada del ídolo respecto del rendimiento colectivo expuso un gran orgullo por el camino trazado por las nuevas variantes del plantel en Norteamérica. "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan. Creo que hice muy bien", analizó el exjugador, remarcando el acierto de su salida a tiempo. En esa misma línea de pensamiento, Di María elogió el esfuerzo grupal: "Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más".

Qué otros exjugadores podrían entregar la Copa del Mundo si Argentina sale campeón

Ante la negativa del rosarino, la danza de nombres para representar al fútbol nacional se trasladó hacia leyendas de las anteriores conquistas mundiales.

La ausencia confirmada del zurdo en las tribunas del New York/New Jersey Stadium obliga a considerar otras alternativas institucionales para el cierre de la Copa del Mundo. Con la negativa de Di María, otros campeones del mundo aparecen como posibles representantes nacionales en una eventual entrega del trofeo. Entre los nombres que trascendieron figuran Mario Alberto Kempes, figura en Argentina 1978, y Óscar Ruggeri, caudillo que levantó el trofeo dorado en México 1986.

Antes de referirse al Mundial, el ídolo de la Selección recibió un reconocimiento especial en la función de Rocky. Invitado por Nico Vázquez a subir al escenario, fue ovacionado por el público y se mostró visiblemente emocionado. Consultado sobre la obra, explicó qué aspecto de la historia más lo conmovió: "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", concluyó.