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Di María reveló si estará en la final del Mundial 2026 para acompañar a la Selección Argentina

El héroe de Qatar 2022 despejó los rumores sobre su presencia en la final del Mundial y confirmó desde dónde alentará a la Selección Argentina.

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Di María reveló si estará en la final del Mundial 2026 para acompañar a la Selección Argentina

La expectativa por el choque decisivo del torneo ecuménico no solo se vive dentro de los límites del campo de juego, sino también en el terreno de las versiones y las grandes figuras que marcaron la historia reciente del seleccionado nacional. La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España estuvo acompañada por una versión que tomó fuerza en las últimas horas y que ilusionó a todo el pueblo albiceleste: la posibilidad de que Ángel Di María viajara a Estados Unidos para participar de la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el exdelantero de la Albiceleste se encargó de disipar de manera contundente las especulaciones que lo vinculaban con el evento protocolar en Nueva Jersey. Durante su paso por la obra teatral Rocky, protagonizada por el actor Nico Vázquez, el exjugador fue consultado sobre ese rumor y respondió sin dejar margen para las dudas. "¡No, ¿estás loco?!", contestó entre risas cuando le preguntaron si tenía previsto asistir al MetLife Stadium de Nueva Jersey para la definición.

Por qué Ángel Di María descartó viajar a la final del Mundial 2026

El histórico atacante rosarino prefiere mantenerse al margen del viaje por una cuestión de cábalas familiares y respeto al plantel actual.

Al profundizar en las razones que motivaron su determinación de no formar parte de la comitiva oficial en los Estados Unidos, el futbolista apeló a las tradicionales costumbres arraigadas en el fútbol de nuestro país. "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", amplió Di María, priorizando la tranquilidad de su hogar para seguir las alternativas del compromiso definitivo frente al conjunto ibérico.

A pesar de la distancia física, el atacante dejó en claro que su lazo con el grupo que comanda Lionel Scaloni permanece intacto. "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", expresó, asumiendo plenamente su rol como un aficionado más desde el retiro internacional.

Qué opinó Ángel Di María sobre el presente de la Selección Argentina

El autor del gol en la final de Qatar valoró el recambio generacional y celebró el hecho de que el equipo haya alcanzado su segunda definición consecutiva.

La mirada del ídolo respecto del rendimiento colectivo expuso un gran orgullo por el camino trazado por las nuevas variantes del plantel en Norteamérica. "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan. Creo que hice muy bien", analizó el exjugador, remarcando el acierto de su salida a tiempo. En esa misma línea de pensamiento, Di María elogió el esfuerzo grupal: "Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más".

Qué otros exjugadores podrían entregar la Copa del Mundo si Argentina sale campeón

Ante la negativa del rosarino, la danza de nombres para representar al fútbol nacional se trasladó hacia leyendas de las anteriores conquistas mundiales.

La ausencia confirmada del zurdo en las tribunas del New York/New Jersey Stadium obliga a considerar otras alternativas institucionales para el cierre de la Copa del Mundo. Con la negativa de Di María, otros campeones del mundo aparecen como posibles representantes nacionales en una eventual entrega del trofeo. Entre los nombres que trascendieron figuran Mario Alberto Kempes, figura en Argentina 1978, y Óscar Ruggeri, caudillo que levantó el trofeo dorado en México 1986.

Antes de referirse al Mundial, el ídolo de la Selección recibió un reconocimiento especial en la función de Rocky. Invitado por Nico Vázquez a subir al escenario, fue ovacionado por el público y se mostró visiblemente emocionado. Consultado sobre la obra, explicó qué aspecto de la historia más lo conmovió: "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", concluyó.

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