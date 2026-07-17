Revelan el mayor secreto del vestuario de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026

El país se encuentra expectante a días de la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey el próximo domingo entre Argentina y España. Tras la gran victoria ante Inglaterra, el equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la historia de Qatar 2022.
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El preparador físico Gerardo Salorio habló de la intimidad del vestuario de la Selección Argentina en la previa a la gran final mundialista frente a España.
El país se encuentra expectante a días de la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey el próximo domingo entre Argentina y España. Tras la gran victoria ante Inglaterra, el equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la historia de Qatar 2022.
En el programa La mañana con Moria (El Trece) se analizó el buen presente y competencia del plantel hace años y cómo se manejan los egos dentro del vestuario, remarcando la unión grupal como una virtud del grupo para construir el éxito.
El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, estuvo en el estudio y dio su punto de vista al respecto, dando detalles de la dinámica entre los jugadores y haciendo foco en la competividad del líder del grupo, Lionel Messi.
"Él lo que quiere es ganar el partido, quiere abrazarse con sus compañeros. A él lo eligieron como líder", indicó Salorio. Y en ese sentido graficó como todos los futbolistas lo tienen como referente: "Que te tomen diez personas y te levanten al aire ya chapeau hacia la persona porque nadie va a tomar esa decisión".
Ante esto, Moria Casán observó: "Cuando sus compañeros hablan de él ( por Messi) se emocionan, lo admiran, lo quieren y lo respetan, hay equipo".
"Conociéndolo a Scaloni los habrá juntado y les habrá dicho: '¿vos lo tenés en el poster de tu pieza? Bueno, vamos a ayudarlo a salir campeón del mundo'", remarcó el preparador físico.
En ese sentido, en cuanto a los egos que podrían aparecer dentro de cualquier grupo,Moria Casán dio su análisis en medio del debate que se instaló en el estudio a días de la gran final entre Argentina y España.
"Acá creo que los egos están, cada uno sabe lo que es y todos son segundos de él y en un momento él es segundo de otro al hacer el pase magistral que hace", indicó la conductora.
"Es como en el teatro o la tele: ¿El segundo de Olmedo quién era? Portales (Javier). Si no tenés un buen segundo... Olmedo cuando firmaba siempre lo pedía como segundo a Portales porque era el que lo secundaba mejor. El primero tiene que ser soldado y general es eso en todas cosas de la vida y ubicarte que no te coma el personaje", puso en contexto Moria Casán sobre su experiencia en el espectáculo.
"Apoyo deportivo y apoyo emocional", sentenció Federico Seeber destacando la unión que hay entre los futbolistas de La Scaloneta clave para seguir compitiendo.