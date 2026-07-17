Revelan el mayor secreto del vestuario de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026

Ante esto, Moria Casán observó: "Cuando sus compañeros hablan de él ( por Messi) se emocionan, lo admiran, lo quieren y lo respetan, hay equipo".

"Conociéndolo a Scaloni los habrá juntado y les habrá dicho: '¿vos lo tenés en el poster de tu pieza? Bueno, vamos a ayudarlo a salir campeón del mundo'", remarcó el preparador físico.

El debate sobre los egos y los roles dentro de los grupos

En ese sentido, en cuanto a los egos que podrían aparecer dentro de cualquier grupo,Moria Casán dio su análisis en medio del debate que se instaló en el estudio a días de la gran final entre Argentina y España.

"Acá creo que los egos están, cada uno sabe lo que es y todos son segundos de él y en un momento él es segundo de otro al hacer el pase magistral que hace", indicó la conductora.

"Es como en el teatro o la tele: ¿El segundo de Olmedo quién era? Portales (Javier). Si no tenés un buen segundo... Olmedo cuando firmaba siempre lo pedía como segundo a Portales porque era el que lo secundaba mejor. El primero tiene que ser soldado y general es eso en todas cosas de la vida y ubicarte que no te coma el personaje", puso en contexto Moria Casán sobre su experiencia en el espectáculo.

"Apoyo deportivo y apoyo emocional", sentenció Federico Seeber destacando la unión que hay entre los futbolistas de La Scaloneta clave para seguir compitiendo.