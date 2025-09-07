Máximo Kirchner, en las elecciones en la PBA: "Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que Karina Milei"

Críticas a la política económica

En otro tramo de la charla, Máximo Kirchner se refirió a las acusaciones que recaen sobre Karina Milei, pero optó por poner el foco en la economía: “Lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo que lo que hace la hermana del Presidente”.

Con esa frase, apuntó al ministro de Economía y buscó instalar que el rumbo económico es el principal eje de discusión en esta campaña.

Agenda política y apoyo a Cristina Kirchner

Tras votar, el diputado anticipó que recorrería algunos municipios para reunirse con intendentes y que por la tarde se encontraría con su madre, Cristina Kirchner. De esta manera, confirmó que la exvicepresidenta sigue siendo una figura clave en el armado político del PJ bonaerense.

Además, se refirió a la obra pública provincial, destacando la reciente inauguración de la avenida 520 en La Plata: “Quedó muy linda, para los tolosanos es muy importante, siempre la quisimos esa obra”.

Kirchner también hizo un diagnóstico del presente partidario: “El PJ a nivel nacional está preso y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país”. Con esa frase dejó planteada la tensión interna dentro del peronismo, al tiempo que confió en que las urnas servirán para marcar un rumbo de cara al futuro.