Política
Máximo Kirchner
Provincia de Buenos Aires
ELECCIONES 2025

Máximo Kirchner, en las elecciones en la PBA: "Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que Karina Milei"

Tras emitir su voto en las elecciones legislativas bonaerenses, Máximo Kirchner destacó la importancia de la participación ciudadana y cuestionó la política económica de Toto Caputo. "Al peronismo siempre le conviene que la gente vote", dijo.

En una jornada marcada por la expectativa y la alta carga simbólica, Máximo Kirchner votó este domingo 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, las primeras que se realizan en fecha distinta a las nacionales desde 2003. Tras salir de la escuela donde sufragó, el diputado y presidente del PJ bonaerense dialogó con los medios y dejó definiciones sobre la importancia de la participación ciudadana, la situación del peronismo y su mirada sobre la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

El derecho al voto es importantísimo. Al peronismo siempre le conviene que la gente vote”, aseguró el titular del Partido Justicialista al ser consultado por la posibilidad de que la apatía social afecte el nivel de concurrencia a las urnas. En ese sentido, señaló que el objetivo es lograr que la participación supere el 60%.

Una elección provincial que puede tener proyección nacional

Para el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los comicios bonaerenses funcionan como un termómetro de lo que sucederá en octubre a nivel nacional. “Puede ser, puede funcionar de esa manera, pero vamos a ver cómo participa la sociedad”, respondió cuando le preguntaron si estos resultados marcarán la tendencia de las elecciones generales.

Kirchner remarcó además el carácter inédito del proceso: “Es la primera vez que estas legislativas toman tanto ribete nacional. Es la primera vez que se desdoblan de esta manera, y eso genera otra dinámica”.

Críticas a la política económica

En otro tramo de la charla, Máximo Kirchner se refirió a las acusaciones que recaen sobre Karina Milei, pero optó por poner el foco en la economía: “Lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo que lo que hace la hermana del Presidente”.

Con esa frase, apuntó al ministro de Economía y buscó instalar que el rumbo económico es el principal eje de discusión en esta campaña.

Agenda política y apoyo a Cristina Kirchner

Tras votar, el diputado anticipó que recorrería algunos municipios para reunirse con intendentes y que por la tarde se encontraría con su madre, Cristina Kirchner. De esta manera, confirmó que la exvicepresidenta sigue siendo una figura clave en el armado político del PJ bonaerense.

Además, se refirió a la obra pública provincial, destacando la reciente inauguración de la avenida 520 en La Plata: “Quedó muy linda, para los tolosanos es muy importante, siempre la quisimos esa obra”.

Kirchner también hizo un diagnóstico del presente partidario: “El PJ a nivel nacional está preso y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país”. Con esa frase dejó planteada la tensión interna dentro del peronismo, al tiempo que confió en que las urnas servirán para marcar un rumbo de cara al futuro.

