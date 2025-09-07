Elecciones 2025 en PBA: ¿por qué se reportaron importantes demoras en la apertura de algunas mesas?

En Vicente López, donde votará Karina Milei, dos mesas comenzaron tarde, provocando un retraso de más de media hora.

En La Plata, en la Escuela Secundaria Media N°5 de Tolosa, donde votó Máximo Kirchner, la apertura tardía del establecimiento hizo que el dirigente peronista emitiera su voto recién pasada las 9, a pesar de estar programado para las 8:30.

Máximo Kirchner final Máximo Kirchner en las Legislativas en PBA.

Qué se vota en las elecciones bonaerenses

La Legislatura provincial está compuesta por 92 legisladores. Este año se renovará la mitad del cuerpo, es decir 46 bancas cuyos titulares llegan a final de mandato y deben revalidarlas.

Actualmente, la composición política de la Legislatura bonaerense es la siguiente:

Unión por la Patria (UP) : 37 miembros (primera minoría, sin mayoría para imponer proyectos)

La Libertad Avanza : 13 legisladores

PRO : 13 legisladores

UCR-Cambio Federal : 8 legisladores

UCR Acuerdo Cívico : 7 legisladores

Coalición Cívica : 3 legisladores

Frente de Izquierda: 2 legisladores

Bancas y cargos que se renuevan

En estos comicios, los votantes bonaerenses elegirán:

35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

69 bancas en la Legislatura provincial : 46 diputados y 23 senadores

Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia

A diferencia de las elecciones nacionales, donde se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), las elecciones bonaerenses utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana.

Documentos habilitantes para votar

Para poder sufragar, se debe presentar alguno de los siguientes documentos:

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

El Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del transporte público.

Peajes liberados y transporte gratuito

Desde las 6 hasta las 19 horas, los peajes de autopistas y rutas bonaerenses permanecen liberados, según informó AUBASA. La medida aplica a:

Autopista Buenos Aires–La Plata

Corredor del Atlántico

Todas las estaciones administradas por la empresa

El Gobierno bonaerense, además, dispuso la gratuidad del transporte público, que incluye:

Colectivos urbanos e interurbanos

Transporte fluvial en el Delta del Paraná

Servicios de media y larga distancia

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó que esta medida busca asegurar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por problemas de movilidad y que se repetirá en las elecciones nacionales del 26 de octubre.