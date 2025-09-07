En vivo Radio La Red
Elecciones 2025 en PBA: ¿por qué se reportaron importantes demoras en la apertura de algunas mesas?

Este domingo, mientras los bonaerenses se preparaban para ejercer su derecho al voto, distintos municipios del conurbano registraron demoras en la apertura de mesas. ¿A qué se debe?

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de su Legislatura, además de diputados nacionales, concejales y consejeros escolares. Sin embargo, desde el inicio de los comicios, varias mesas registraron menos autoridades de las necesarias, lo que generó retrasos importantes en la emisión de los votos.

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una.

Los principales retrasos se registraron en distritos como Tres de Febrero, Avellaneda, San Martín y La Matanza. En Avellaneda, los vecinos expresaron su malestar frente a una escuela local, reclamando: “¡Que venga el responsable!”. La situación fue atendida por efectivos de la Policía Bonaerense, quienes intentaron calmar los ánimos y garantizar que la jornada electoral pudiera desarrollarse con normalidad.

En Tres de Febrero, una de las escuelas habilitadas para los comicios enfrentó demoras significativas: de las tres mesas previstas, solo dos contaban con personal presente de las seis personas capacitadas como autoridades.

Ante esta situación, se improvisó un esquema colocando un responsable en cada mesa, aunque aún faltaban los cargos mínimos para habilitar plenamente el establecimiento y garantizar la votación de todos los ciudadanos asignados a esa escuela.

En Vicente López, donde votará Karina Milei, dos mesas comenzaron tarde, provocando un retraso de más de media hora.

En La Plata, en la Escuela Secundaria Media N°5 de Tolosa, donde votó Máximo Kirchner, la apertura tardía del establecimiento hizo que el dirigente peronista emitiera su voto recién pasada las 9, a pesar de estar programado para las 8:30.

Máximo Kirchner en las Legislativas en PBA.

Máximo Kirchner en las Legislativas en PBA.

Qué se vota en las elecciones bonaerenses

La Legislatura provincial está compuesta por 92 legisladores. Este año se renovará la mitad del cuerpo, es decir 46 bancas cuyos titulares llegan a final de mandato y deben revalidarlas.

Actualmente, la composición política de la Legislatura bonaerense es la siguiente:

  • Unión por la Patria (UP): 37 miembros (primera minoría, sin mayoría para imponer proyectos)

  • La Libertad Avanza: 13 legisladores

  • PRO: 13 legisladores

  • UCR-Cambio Federal: 8 legisladores

  • UCR Acuerdo Cívico: 7 legisladores

  • Coalición Cívica: 3 legisladores

  • Frente de Izquierda: 2 legisladores

Bancas y cargos que se renuevan

En estos comicios, los votantes bonaerenses elegirán:

  • 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

  • 69 bancas en la Legislatura provincial: 46 diputados y 23 senadores

  • Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia

A diferencia de las elecciones nacionales, donde se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), las elecciones bonaerenses utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana.

Documentos habilitantes para votar

Para poder sufragar, se debe presentar alguno de los siguientes documentos:

  • DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

  • DNI libreta celeste o libreta verde

  • Libreta cívica

  • Libreta de enrolamiento

El Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del transporte público.

El Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del transporte público.

Peajes liberados y transporte gratuito

Desde las 6 hasta las 19 horas, los peajes de autopistas y rutas bonaerenses permanecen liberados, según informó AUBASA. La medida aplica a:

  • Autopista Buenos Aires–La Plata

  • Corredor del Atlántico

  • Todas las estaciones administradas por la empresa

El Gobierno bonaerense, además, dispuso la gratuidad del transporte público, que incluye:

  • Colectivos urbanos e interurbanos

  • Transporte fluvial en el Delta del Paraná

  • Servicios de media y larga distancia

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó que esta medida busca asegurar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por problemas de movilidad y que se repetirá en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

