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Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza y apuntó a "ganar la Provincia de Buenos Aires"

La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por Sebastián Pareja y Diego Santilli. El encuentro se dio en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político.

Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza en la Provincia y llamó a “ganar Buenos Aires”. (Foto: La Libertad Avanza)

Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza en la Provincia y llamó a “ganar Buenos Aires”. (Foto: La Libertad Avanza)

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a posicionarse al frente del armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Este sábado lideró un acto en Suipacha, donde reunió a más de 1500 dirigentes y dejó un mensaje claro: fortalecer la estructura territorial para competir por la gobernación.

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El encuentro se dio en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), con representantes de los 135 distritos bonaerenses. Durante la jornada se desarrollaron exposiciones sobre estrategia, comunicación y organización política, con foco en consolidar el espacio en el distrito más grande del país.

En su discurso, Karina Milei destacó el rol de la militancia y remarcó que el crecimiento del espacio debe apoyarse en el trabajo territorial. “La Provincia no se construye desde un escritorio, sino con trabajo en cada distrito”, afirmó.

Además, planteó como objetivo central ganar la provincia de Buenos Aires y sostener el rumbo del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “Tenemos que consolidar este camino y asegurar la continuidad del proyecto”, sostuvo.

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Karina Milei junto a Sebasti&aacute;n Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires.

La funcionaria también llamó a profundizar el despliegue político: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y lo vamos a lograr con las ideas de la libertad”, aseguró.

Apoyo político y estrategia para 2026

El cierre contó con la participación del diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes respaldaron la estrategia del oficialismo.

Pareja remarcó que el espacio trabaja con un plan concreto: “El Presidente nos pidió un objetivo claro: ganar la Provincia, y estamos avanzando con una estrategia para lograrlo”.

Por su parte, Santilli puso el foco en la continuidad del modelo económico: “Hay que estar unidos para que este cambio continúe y la Argentina crezca durante años”, señaló.

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Sebasti&aacute;n Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y Diego Santilli un referente del Gobierno en PBA. (Foto: La Libertad Avanza)

Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y Diego Santilli un referente del Gobierno en PBA. (Foto: La Libertad Avanza)

Un armado que se expande en todo el país

La actividad en Suipacha forma parte de una serie de encuentros que La Libertad Avanza planea replicar en distintas provincias. El objetivo es consolidar su estructura política y ampliar su base territorial de cara a las próximas elecciones.

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Con una convocatoria masiva y un mensaje enfocado en la disputa bonaerense, el oficialismo acelera su armado político en uno de los distritos clave del país.

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