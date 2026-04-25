Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza y apuntó a "ganar la Provincia de Buenos Aires"

EPTQOCYDJRASZH5LY533QJX6GM Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires.

La funcionaria también llamó a profundizar el despliegue político: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y lo vamos a lograr con las ideas de la libertad”, aseguró.

Apoyo político y estrategia para 2026

El cierre contó con la participación del diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes respaldaron la estrategia del oficialismo.

Pareja remarcó que el espacio trabaja con un plan concreto: “El Presidente nos pidió un objetivo claro: ganar la Provincia, y estamos avanzando con una estrategia para lograrlo”.

Por su parte, Santilli puso el foco en la continuidad del modelo económico: “Hay que estar unidos para que este cambio continúe y la Argentina crezca durante años”, señaló.

sebastian-pareja-es-el-presidente-de-la-libertad-avanza-en-la-provincia-y-diego-santilli-un-referente-del-gobierno-en-pba-ambos-son-posibles-candidatos-en-2027-foto-la-libertad-avanza-GC5G2HSIXJG3PBOMEDGVOAHU6 Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y Diego Santilli un referente del Gobierno en PBA. (Foto: La Libertad Avanza)

Un armado que se expande en todo el país

La actividad en Suipacha forma parte de una serie de encuentros que La Libertad Avanza planea replicar en distintas provincias. El objetivo es consolidar su estructura política y ampliar su base territorial de cara a las próximas elecciones.

Embed “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei” - Karina Milei, Presidente de La Libertad Avanza.



Suipacha, provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/fLinG0Wgbk — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 25, 2026

Con una convocatoria masiva y un mensaje enfocado en la disputa bonaerense, el oficialismo acelera su armado político en uno de los distritos clave del país.