Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza y apuntó a "ganar la Provincia de Buenos Aires"

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Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires.
La funcionaria también llamó a profundizar el despliegue político: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y lo vamos a lograr con las ideas de la libertad”, aseguró.
Apoyo político y estrategia para 2026
El cierre contó con la participación del diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes respaldaron la estrategia del oficialismo.
Pareja remarcó que el espacio trabaja con un plan concreto: “El Presidente nos pidió un objetivo claro: ganar la Provincia, y estamos avanzando con una estrategia para lograrlo”.
Por su parte, Santilli puso el foco en la continuidad del modelo económico: “Hay que estar unidos para que este cambio continúe y la Argentina crezca durante años”, señaló.
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Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y Diego Santilli un referente del Gobierno en PBA. (Foto: La Libertad Avanza)
Un armado que se expande en todo el país
La actividad en Suipacha forma parte de una serie de encuentros que La Libertad Avanza planea replicar en distintas provincias. El objetivo es consolidar su estructura política y ampliar su base territorial de cara a las próximas elecciones.
Con una convocatoria masiva y un mensaje enfocado en la disputa bonaerense, el oficialismo acelera su armado político en uno de los distritos clave del país.