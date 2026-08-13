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Pitty la Numeróloga habló tras el femicidio de Villa Devoto y contó cómo era su vínculo con la víctima

En Sálvese quien pueda, Pitty la Numeróloga habló tras el femicidio de Romina Calvo y contó cómo era su vínculo.

13 ago 2026, 20:49
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pitty la numerologa
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El femicidio que conmocionó a Villa Devoto generó una fuerte repercusión y, en medio de la investigación, Pitty la Numeróloga habló sobre su vínculo con la víctima Romina Calvo. En Sálvese quien pueda, el programa de América TV conducido por Yanina Latorre, la especialista compartió detalles de la relación que mantenían.

La conductora le preguntó por la relación que mantenía con Romina y Pitty comenzó a reconstruir cómo se había desarrollado ese vínculo a lo largo del tiempo. Según contó, todo había comenzado varios años atrás, cuando la víctima se había acercado a ella con la intención de formar parte de su proyecto laboral. "Y estuvo muchos años atrás mío, muchos años atrás mío, esperándome afuera, haciéndome un regalito dentro de sus posibilidades, llenándome de cariño", contó.

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Con el paso del tiempo, la mujer volvió a acercarse a Pitty con un pedido concreto: quería obtener una franquicia. La numeróloga explicó que, antes de avanzar, decidió consultar su situación económica y que los resultados no permitían concretar el proyecto en ese momento. "Ella vino hace un tiempo a pedirme una franquicia, entonces yo averigüe su situación crediticia y era irrecuperable. Ningún banco le iba a prestar, yo le dije: 'Mirá, yo no estoy en un momento ahora de financiarte un negocio porque me estoy yendo, prácticamente estoy trabajando en otra cosa, lo que puedo hacer es que te quedes en el equipo, no hay lugar para vos, quedate y en algún momento que haya la posibilidad de que vos puedas ser la protagonista, entrás y demás. Acá vas a cobrar igual, o sea, con mucho sacrificio, a lo mejor vas a tener que esperar unos días más que todos", relató.

A partir de entonces, comenzó a trabajar en distintos locales hasta que apareció una oportunidad en Caballito. Allí, según el relato de Pitty, logró destacarse rápidamente por su compromiso y por la manera en que se relacionaba con los clientes. "Ella empezó en un local, en otro, en otro, en otro, en otro y surgió que Caballito quedó libre, le digo bueno: 'Entrá acá a trabajar'. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que era la que más se destacaba, la que tenía el piso limpio, la que la gente le dejaba los regalos, la que atendía a la gente. El sábado me llamó llorando, tengo todos los chats para mostrar, yo el sábado enterré a mi hermano, entonces ella tenía esta particularidad que quería siempre hacerme saber que estaba comprometida y yo digo: 'Estoy ocupada ahora, pero después te llamo' y me dice: 'Estoy llorando'", sostuvo.

El relato también llevó la conversación hacia el hijo de la víctima. Yanina quiso saber si Pitty lo conocía, después de que el joven se comunicara con ella. "Hace un mes y medio yo fui al local a ver cómo estaba todo y estaba su hijo, el hijo espectacular, un chico de 21 años que la estaba acompañando, o sea, ella quería poner un nuevo local, quería poner un local en Beiró, que eso está alquilado y quería desarrollar ahí para que el hijo tuviera un trabajo, ella como le estaba yendo tan bien, quería tener la continuidad", le respondió.

De acuerdo con lo que contó Pitty, la mujer no solo estaba enfocada en continuar creciendo dentro del proyecto, sino que también tenía planes para su hijo. La intención era desarrollar un nuevo local y generar allí una oportunidad laboral para él.

"¿Hace cuánto empezó este vínculo?", le preguntó una de las panelistas. "Y estuvo muchos años atrás mío, muchos años atrás mío, esperándome afuera, haciéndome un regalito dentro de sus posibilidades, llenándome de cariño", contestó.

Calvo, de 40 años, fue asesinada a puñaladas en la vivienda que compartía con su esposo, Walter Humberto Verón, de 56. El hombre atacó a su pareja y luego escapó del domicilio; fue encontrado herido a unos 200 metros de la casa e internado en grave estado tras un intento de suicidio. En la escena, los investigadores hallaron una carta escrita por Verón, en la que intentaba justificar su accionar y responsabilizaba a la víctima por los conflictos de pareja. Entre las frases que trascendieron del escrito aparece: “No la aguanto más, me quiere fuera de la casa”. En el mismo mensaje también hizo referencia a Pitty, cuyo nombre quedó involucrado en la investigación a partir de las acusaciones que el hombre volcó en el escrito.

Cuál fue la inquietante predicción que hizo Pitty la Numeróloga sobre la China Suárez y Mauro Icardi

En medio del revuelo mediático que sigue rodeando a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga irrumpió con una predicción que no pasó inadvertida y que suma un nuevo capítulo a la historia que los tiene como protagonistas.

Invitada al programa Implacables (elnueve), conducido por Susana Roccasalvo, la especialista se metió de lleno en el análisis del vínculo entre la actriz y el futbolista, y fue categórica en sus afirmaciones.

"La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración", comenzó diciendo en vivo. Pero lo más impactante llegó después: sin filtros, Pitty lanzó una revelación que dejó a todos sorprendidos. "Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos", aseguró.

Sin embargo, la numeróloga también anticipó que no todo sería armonía. Según explicó, los números marcan que el vínculo atravesará momentos difíciles: "Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números".

Y cerró con un pronóstico que promete mantener el interés mediático: "Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos".

     

 

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