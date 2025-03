Kicillof en Bahía Blanca: "Estas ideas del sálvese quién pueda vienen perdiendo 100 a 0"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cruzar al Gobierno nacional al hacer referencia a los discursos del "sálvese quien pueda" y afirmó que ese tipo de ideas "no han calado en la forma de sentir del pueblo argentino" por la solidaridad mostrada tras el temporal que azotó Bahía Blanca. Además, tras criticar el gasto del Banco Central en su intervención en el mercado de cambios, reprochó: "No es un problema de si hay o no hay plata, sino de dónde se pone".